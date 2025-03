La Generación Z reconoce que engañan a sus jefes con el 'task masking': el 70% se escuda en que su productividad no ha bajado

Todos los empresarios esperan que sus empleados den el 100% de ellos mismos y consigan tener una productividad máxima en el día a día. Esta fue una de las razones por las que se abogó por el regreso a la oficina y abandonar el teletrabajo. Pero la Generación Z ha encontrado la forma de no trabajar tanto, pero si aparentar que están siendo muy productivos: la técnica task masking.

Con el teletrabajo podíamos ver como muchos trabajadores de la Generación Z podían ir mucho más relajados con sus tareas dedicando más tiempo a ellas de lo que de verdad necesitaban. O incluso que si acababan las tareas antes podían tomarse un descanso. Ahora en la oficina esto cambia por completo al estar con supervisión.

Un vistazo a… El MONITOR de PRODUCTIVIDAD PERFECTO TODO lo que hay que saber Xataka TV

Los jóvenes no quieren más trabajo del que ya tienen

En las redes sociales, como en TikTok, ya hemos visto como algunos influencers hablan abiertamente de esta nueva estrategia a desarrollar en el teletrabajo que se ha bautizado como task masking. Su funcionamiento es sencillo, ya que solo habrá que hacer creer a los jefes que están haciendo más trabajo del que de verdad tienen. Con esto consiguen que tengan una mejor impresión de ellos o mostrar una mayor productividad.

Las estrategias para conseguir este efecto se basan en ir con muchos papeles en la oficina de arriba hacia abajo o incluso teclear muy fuerte para que todos sepan que estás trabajando. Un estudio recogía que un 36% de los trabajadores encuestados habían hecho en alguna ocasión task masking para engañar a los jefes con el objetivo de que estaban trabajando mucho.

No camuflan una mala productividad. El 70% de los encuestados que hacían el task masking reconocen que su productividad no había variado con esta estrategia, sino que incluso era mayor que el del resto de compañeros. Esto se debe a que las tareas encomendadas las podían hacer, e incluso antes del tiempo estipulado. Esto hace que nos volvamos a plantear si la jornada de ocho horas sigue teniendo sentido con los avances tecnológicos.

Entonces... ¿por qué se hace el task masking si se cumplen objetivos? Precisamente el hecho de necesitar resaltar por encima de otros compañeros provoca este tipo de actitudes. Un experto en recursos humanos apuntaba a que "creo que todos quieren hacer un poco de autodefensa profesional de esa manera, y cuando estás en una oficina física, esa defensa está mucho más actuada. Amo una buena actuación, pero creo que es por eso que trabajar desde casa es superior, porque reduce las teatralidades y enfatiza y prioriza los objetivos".

Que no el asignen más trabajo. Otro punto relevante en este sentido es que si un trabajador acaba todas sus tareas antes de la jornada establecida en contrato, seguramente le va a meter una mayor carga de trabajo con el mismo sueldo. Esto es algo que no están dispuestos a asumir los trabajadores al no estar dispuestos a estar sobrecargados de trabajo. Es por ello que se debe 'simular' el estar muy ocupado para que no asignen más tareas si estás con los brazos cruzados.

Pero claro, simular que estás ocupado genera estrés. No es fácil estar para arriba y para abajo en una oficina con papeles o el portátil en el brazo o incluso estar tecleando pendiente de sí alguien mira para comprobar lo que estás haciendo. Esto puede llevarnos a un fenómeno de burnout al necesitar estar en alerta constante en para estar resaltando o mostrando una imagen diferentes ante los encargados.

El hecho de estar quemándose en el trabajo también va a afectar finalmente a la empresa en sí y a los rangos superiores. Esto hace que se tenga que plantear de manera conjunta el modelo laboral, seguramente facilitando la flexibilidad en el ámbito laboral.

Imágenes | Campaign Creators Arlington Research

En Genbeta | Esta web es una mina para encontrar teletrabajo: cientos de ofertas de empleo remoto perfectamente clasificadas