Los empleados creen que el teletrabajo los hace más productivos y sus jefes lo contrario. Los académicos dan la razón a los jefes

Ya hemos visto cómo el teletrabajo causa una gran polémica con un debate más polarizado que nunca. La mayor polémica, probablemente, es que muchas personas no quieren volver a las oficinas y sus jefes les han estado obligando a hacerlo. Y eso ha llevado incluso a protestas en empresas como Amazon.

Al mismo tiempo, se ha creado el término de la paranoia de la productividad. Hay directivos que sienten que si sus trabajadores no están controlados, entonces no están trabajando. Incluso el CEO de Microsoft, Satya Nadella lo ha reconocido públicamente. Otros estudios afirman que la productividad, efectivamente, ha bajado, pero no por el teletrabajo.

Hace ahora un año, la Universidad de Standford, de Estados Unidos, lanzaba un estudio al respecto donde se puede ver, efectivamente, que los gerentes sienten que el teletrabajo quita productividad de sus trabajadores.

Productividad... o no

Según un gráfico compartido en X (antes Twitter) por David Bonilla los empleados sienten que el trabajo en remoto aumenta la productividad en un 7,4% mientras que los managers o gerentes creen que se reduce en un 3,5%.

El impacto del trabajo desde casa en la productividad de los empleados es una cuestión central que ha suscitado un intenso debate en la literatura académica y entre las empresas, los responsables políticos y los medios de comunicación, según los investigadores de Standford. El debate se debe a auténticas diferencias de opinión entre empleados y directivos sobre la productividad del trabajo a distancia.

Investigaciones que apuntan a la caída de la productividad

El debate también refleja una confusión de dos modos diferentes de trabajo a distancia. El primero es el trabajo totalmente a distancia, que los estudios asocian a una productividad media inferior, quizá entre un 5% y un 20%, según la métrica y el estudio concretos. El segundo es el trabajo híbrido, que se asocia con un impacto medio plano o incluso ligeramente positivo en la productividad.

El trabajo totalmente a distancia parece reducir la productividad media entre un 10% y un 20%.

O eso dice el informe de la universidad y menciona ejemplos estudiados. Emmanuel y Harrington (2023) utilizan datos de una empresa de Fortune 500 que tenía centros de llamadas tanto presenciales como remotos antes de la pandemia. La empresa cambió a todos los trabajadores a la modalidad totalmente remota en abril de 2020, al inicio de la pandemia. Se notó una reducción del 8% en el volumen de llamadas entre los empleados que pasaron del trabajo totalmente presencial al totalmente trabajo a distancia.

Los investigadores Gibbs, Mengel y Siemroth en 2022 examinaron a los profesionales de una gran empresa tecnológica de la India que pasaron a trabajar a distancia al inicio de la pandemia. El rendimiento medido de estos trabajadores se mantuvo constante mientras trabajaban a distancia, pero trabajaron más horas.

Una de las explicaciones de estos descensos de la productividad cuando se pasa al trabajo totalmente a distancia es la dificultad de comunicarse e innovar en un entorno totalmente remoto. Por ejemplo, pueden aumentar los costes de comunicación y coordinación entre los equipos.

Para muchas investigaciones, el problema reside en que el tráfico de correo electrónico y mensajería revela que el paso al teletrabajo llevó a que las formas de comunicación entre empleados se volvieran más estáticas, ya que los trabajadores eran menos propensos a crear nuevas conexiones. El trabajo en persona puede dar lugar a encuentros fortuitos con colegas en reuniones, en la sala de descanso... y eso resulta beneficioso.

En cambio, el trabajo híbrido parece tener un impacto nulo o ligeramente positivo en el rendimiento.

Imagen | Andreas Klassen en Unsplash

En Genbeta | Steve Jobs estaba obsesionado con la productividad. Esto es lo que más le gustaba de los mejores trabajadores

Vía | David Bonilla en X