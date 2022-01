Have I Been Pwned integra más de 220 millones de datos nuevos: así puedes ver si tu contraseña fue robada en alguna brecha reciente

Desde hace casi una década, Have I Been Pwned (HIBP) es una gran herramienta para verificar si nuestros emails o contraseñas han formado parte de alguna brecha de datos. En la última semana, ha añadido más de 220 millones de datos, de problemas de seguridad recientes.

Hace apenas unos días os informamos del malware Redline Stealer, capaz de robar las contraseñas que tengamos almacenadas en nuestro navegador. Lo más peligroso de todo ello es la facilidad para conseguir este malware (que cuesta unos 150 dólares en la Dark Web) e introducirlo al equipo de la víctima.

Según lo que conocemos hasta ahora la herramienta ha sido obtenida ya por múltiples individuos desconocidos, y aquellos detalles de acceso conseguidos mediante este malware, han sido vendidos también en la Dark Web.

La noticia fue muy leída porque muchos somos los que utilizamos los gestores de contraseñas en nuestros navegadores, por lo que la información de muchos de nosotros puede estar comprometida en manos de quién sabe quién.

Ahora Have I Been Pwned te permite comprobar si tu correo electrónico y contraseña son una de las 441.000 cuentas robadas mediante el malware RedLine. Quien descubrió esta enorme vulnerabilidad explicó que aunque se calcula que se han robado unos 6 millones de registros, muchos usaban la misma dirección de correo electrónico, la cual se empleaba para diferentes servicios.

New breach: Logs from the RedLine Stealer malware were left publicly exposed and contained usernames, email addresses and plain text passwords. 26% were already in @haveibeenpwned. Read more: https://t.co/H5YYq6angc