La Unión Europea se gastó casi 400.000 euros en una fiesta en el metaverso. Solo fueron seis personas

El metaverso está dando para hablar, aunque la mayoría de los comentarios que se escuchan son negativos últimamente. Tras el fracaso al que se está enfrentando el metaverso creado por Meta, ahora la UE se une a este tras fracasar una fiesta que hizo de manera virtual esta semana a la que únicamente asistieron 6 personas.

Esta fiesta fue organizada por el departamento de ayuda exterior de la Comisión Europea para poder acrcar a los jóvenes a este mundo digital con diferentes charlas motivacionales. Pero el resultado ha sido fatídico. El corresponsal de Devex, Vince Chadwick, ha publicado un tweet en el que ha relatado su nefasta experiencia al quedarse solo en esta fiesta.

De manera inicial, en esta fiesta hubo diferentes charlas desconcertantes que dieron los seis seres humanos que les pareció una buena idea acudir a esta fiesta. El metaverso se desarrollaba en una isla tropical donde los avatares digitales bailaban al ritmo de la música house.

I’m here at the “gala” concert in the EU foreign aid dept’s €387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds — see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone. https://t.co/ChIHeXasQP pic.twitter.com/kZWIVlKmhL