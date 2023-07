Los empleados son menos productivos cuando no están motivados en sus empresas. Que sus jefes los quieran meter en oficinas no ayuda

Una encuesta mundial de Gallup reveló que el 60% de los trabajadores se sentían desapegados de su espacio de trabajo, y el 19% se identificaba como "miserable" por el aburrimiento que su profesión le causa. Cabe decir que el compromiso con las empresas no era grande antes de que la pandemia golpeara.

Según Gallup, sólo el 36% de los empleados a tiempo completo y parcial se describían a sí mismos como plenamente comprometidos en 2020. Desde entonces, la cifra cayó al 34% en 2021 y volvió a caer al 32% en 2022.

A medida que los empleados se desentienden más, hay más posibilidades de que se esfuercen solo lo suficiente para hacer lo mínimo. De ahí salió el término conocido como "renuncia silenciosa".

La falta de compromiso perjudica tu carrera

En última instancia, ser un empleado menos comprometido puede perjudicar la carrera profesional, ya que su menor rendimiento laboral hará que sea menos probable que le asciendan.

Los empleados poco comprometidos reducen la productividad y aumentan la rotación, mientras buscan trabajo en otro sitio, las empresas están buscando una forma de abordar este problema.

Algunos creen que el aumento del trabajo a distancia o híbrido podría ser la causa. Pero es algo más matizado que eso y es que el trabajo a distancia y empleados que invierten a distancia.

Una encuesta de Robin revela que más del 40% de los directivos también quieren más "colaboración en la oficina" y creen que los empleados remotos no son tan productivos como los de la oficina.

Y, mientras me preguntan por qué sus empleados no se sienten comprometidos con la empresa, lo que concluye el informe es que ahora muchos empleados invierten más horas, tienen más reuniones, más actividad y también sienten menos confianza en sus empleadores.

Los trabajadores con un trabajo remoto, mientras sus empresas quieren que vuelvan a la oficina, experimentaron la mayor caída del compromiso durante este periodo: un desplome de cinco puntos. Al mismo tiempo, este informe revela que más del 40% de los directivos también quieren más "colaboración en la oficina" y creen que los empleados remotos no son tan productivos como los de la oficina.

Gustos de los empleados

Un estudio de 2022 realizado por Tracking Happiness descubrió que los empleados remotos eran aproximadamente un 20% más felices que los presenciales.

Esto se debe probablemenete a un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Un estudio de Cisco de 2022 descubrió que más del 78% de los encuestados afirmaban que el trabajo híbrido mejoraba el equilibrio.

Pero luego, otros informes sugieren que los jefes no creen que esto sea cierto. Estudios de Microsoft y Citrix hablan de la "paranoia de la productividad"; es decir, "los líderes temen que la pérdida de productividad se deba a que los empleados no trabajan" al no tener supervisión.

