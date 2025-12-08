En Hong Kong muchas trabajadoras son internas. Les pagan tan poco que en su día libre se quedan por las calles de la ciudad

Es común ver los domingos a miles y miles y miles de mujeres sentadas por las calles de la rica ciudad de Hong Kong. Hay quienes lo llaman "Domingo sin casa". El origen reside en que se calcula que hay 300.000 o 350.000 mujeres extranjeras, casi todas originariamente de Filipinas y también de Indonesia, que trabajan como internas para familias acomodadas de Hong Kong.

Se encargan de todas las tareas del hogar y los cuidados y tienen el domingo como día libre. Al ganar tan poco dinero, ese día lo pasan sentadas por la calle, porque no pueden permitirse otro ocio de pago o alquilarse algo para pasar ese día.

En Hong Kong, una de las ciudades más caras del mundo, muchas familias cuentan con lo que bautizan “Helper Auntie”: cuidan niños y niñas, los crían, cuidan a las mascotas, cocinan, limpian y sostienen hogares que no son los suyos. Debido al alto costo de vida, cuando no tienen lugar donde quedarse, que es el domingo, su único día libre, las calles de la ciudad se transforman en su refugio temporal.

Según publican medios que conocen la ciudad. hay sucursales bancarias que incluso habilitan zonas internas para que puedan pasar su día libre bajo techo y no a la intemperie.

Condiciones laborales de las inmigrantes en Hong Kong

Las mujeres tienen derecho a un día de descanso obligatorio a la semana. Como recuerda la BBC, teniendo en cuenta todas las responsabilidades que tienen durante la semana en su trabajo como internas, para muchas esta es su única oportunidad de charlar con amigas, cortarse el pelo o hacerse la manicura, rezar, cantar o disfrutar de algo que les guste. Aprovechan para hablar por videollamada con sus hijos, maridos y familiares en casa. Algunas comentan que trabajan una media de 80 horas semanales.

Por ley, solo tienen siete días de vacaciones al año durante los dos primeros años de servicio, y hasta un máximo de 14 días al año una vez que llevan trabajando más de nueve años. Esto hace que es raro que tengan la oportunidad de regresar a sus países de origen. Con lo que ganan van enviando dinero a sus familias y muchas de estas mujeres cuenta cómo les están pagando estudios superiores a sus propias hijas e hijos aunque no puedan convivir con ellos, como recoge la BBC.

Sus salarios son pequeños y necesitan el dinero para apoyar económicamente a sus familias que están en países con menos oportunidades económicas. Eso se traduce a que en su día libre intentan el ocio más barato que pueden. La mayoría pasa el día libre sentadas al aire libre, aunque el clima de Hong Kong no siempre haga agradable estar a la intemperie, sobre cartones y lonas, bajo sombrillas que ofrecen escasa protección del sol o las lluvias torrenciales.

El contraste es enorme ya que hablamos de una de las ciudades más lujosas del mundo. El salario mensual promedio en Hong Kong es de 18.870 dólares de Hong Kong (HK), lo que equivale a unos 2.427 dólares estadounidenses. Y con unos muy marcados contrastes. El salario mensual promedio ofrecido a las empleadas domésticas en Hong Kong ha aumentado, según South China Morning Post, hasta los 735 dólares estadounidenses de media.

