Así es el Google Maps de la historia: un fascinante mapa interactivo para entender guerras, fronteras y civilizaciones

Aunque Google Maps es una auténtica maravilla para recordar cómo era un sitio hace unos años, en internet hay una gran cantidad de mapas para amantes de la historia: desde la web de David Rumsey con miles de mapamundis antiguos a OldMaps Online, que muestra cómo han pasado los países, qué guerras hubo y quienes gobernaron. Y si quieres algo en formato línea temporal, echa un vistazo a Histography.

Afortunadamente, este tipo de proyectos aparecen de vez en cuando para encontrarnos con auténticas joyas que podemos consultar gratis desde el navegador. Sin ir más lejos, este mapa interactivo de la historia mundial es uno de los más completos que acabo de descubrir.

Esta web es un increíble mapa interactivo de la historia

Se llama time-travel.app y usa la cartografía de OpenStreetMap y OpenHistorialMap para construir una interfaz que se se reproduce de forma dinámica mostrando acontecimientos, personajes, reinos y fronteras históricas desde el año 1000 a. C. hasta el siglo XX. Así, explorar el pasado es rápido, intuitivo y atractivo.

En la web nos encontramos un mapa del mundo que podemos ir deslizando para elegir la zona que nos interesa y también hacer zoom. En la parte izquierda hay una línea donde podemos elegir a qué año queremos viajar, ya sea introduciéndolo o moviendo el cursor, aunque también puedes cambiar la configuración a década o siglo).

Una vez estamos en el momento que nos interesa, en la ventana de la izquierda podemos marcar qué evento ver: personajes, eventos, guerras... para luego tocar sobre los iconos que aparecen en el mapa y leer la información. Asimismo, puedes darle a reproducir para ver cómo va cambiando el hito con el paso del tiempo.

Time Travel

A modo de ejemplo me he ido a Pamplona para visionar el antes y el después a 1512, una fecha histórica que supone el fin del Reyno de Navarra por la conquista de los Reinos de Aragón y Castilla. Todo esto me lo he encontrado explicado de forma bastante amena y sencilla, aunque con algún que otro detalle no demasiado riguroso. Si bien en esa época no aparecen demasiado eventos, si nos vamos a los años 2000 los eventos se disparan, encontrando incluso hasta algún nacimiento de futbolista.

En cualquier caso, resulta interesante mover el control del tiempo para ver cómo se desplazan las fronteras considerando los municipios actuales. Y se disfruta mucho más poniéndolo a pantalla completa. El canal de YouTube del proyecto muestra algunas ideas de uso de lo más interesantes.









