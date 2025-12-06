Por si la anticuada web para pedir cita del DNI no fuera suficiente, pagarlo online es una odisea

La Administración del estado sabe hacer las cosas muy bien en cuestiones de digitalización y el mejor ejemplo está en Mi Carpeta Ciudadana, la magnífica app y web que ha realizado para consultar y descargar algunos trámites. Eso sí, otras son manifiestamente mejorables: la web para pedir cita previa del DNI da miedo por culpa de ese diseño anticuado. Tanto, que casi parece que estamos ante una falsificación.

Pero no, Cita Previa DNI es la web buena y ahí sigue, sin cambiar de cara. No obstante, al menos puedes conseguir tu objetivo de concertar una fecha para renovar el Documento Nacional de Identidad. Eso sí, si por lo que sea decides pagar online la renovación del DNI en ese momento, la cosa se complica. Si, algo tan sencillo en 2025 como los pagos por internet se convierte en un campo de minas.

Bienvenidos y bienvenidas a la odisea de pagar la renovación del DNI online

Puede que ya lo hayas sufrido en tus carnes porque a la Policía Nacional le consta que hay unas cuantas quejas, pero ha sido el ingeniero Jaime García Obregón quien lo ha traído a la palestra explicando el laborioso procedimiento. Y no digo laborioso al azar: trece páginas tiene el manual para aprender a pagar online.

Tras entrar al sistema con accesos del DNI o del DNI electrónico y conseguir acordar esa fecha para la renovación, tienes la opción de adelantar el pago haciéndolo de forma telemática y aquí es donde la cosa se complica con unas cuantas limitaciones. Para empezar, no sirve para pagar primeras inscripciones, por lo que si quieres pagar antes para que el documento de tu hijo o hija, no puedes hacerlo. Y no podrías además por otro motivo: solo se puede pagar si el nombre de la tarjeta coincide con el de la persona solicitante.

La guinda del pastel es que, aunque cumplieras con los requisitos anteriores y siguieras los pasos del manual, solo podrás pagar con tarjetas expedidas por unos cuantos bancos concretos que aparecen en una lista. Y si tienes suerte y se da el caso, finalmente tendrás que remitir la orden de pago firmada con certificado digital con Autofirma. Paradójicamente, para pagar en la comisaría basta con acercar la tarjeta al lector.





Portada | Imagen de freepik y web del DNI