Netflix compra Warner Bros por 82.700 millones de dólares y se lleva HBO Max. La gran pregunta es si las plataformas seguirán separadas

Netflix acaba de llevar a cabo la operación empresarial de la década en el sector del entretenimiento: ha confirmado la compra de Warner Bros., incluyendo sus históricos estudios de cine, televisión, pero también su actual joya: la marca HBO y su plataforma HBO Max.

La compra, valorada en 82.700 millones de dólares (unos 78.000 millones de euros), marca una consolidación desconocida hasta ahora en el streaming. Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, ha sido claro: el objetivo es unir el catálogo histórico de Warner (desde 'Casablanca' a 'Harry Potter', pasando por 'Juego de Tronos') con la maquinaria de Netflix ('Stranger Things', 'El Juego del Calamar', o 'La Casa de Papel').

¿Qué significa esto para tu suscripción de HBO Max? Según el comunicado oficial, Netflix se ha comprometido a "mantener las operaciones actuales de Warner Bros.". Esto significa que Warner seguirá funcionando como un estudio "independiente", manteniendo sus estrenos en cines, una estrategia que Netflix ya estaba abrazando por sí misma para tener opciones en la temporada de premios.

En el terreno del streaming, la integración parece el destino final. El acuerdo especifica que los suscriptores de Netflix tendrán acceso a las "profundas bibliotecas de cine y televisión" de Warner y HBO. Esto parece implicar un futuro donde, aunque la marca HBO se mantenga (igual que Marvel o Pixar dentro de Disney+), el contenido acabará integrado dentro de la interfaz de Netflix para crear lo que definen como "oferta extraordinaria".

En este sentido, el comunicado habla de "optimizar los planes para los consumidores", lo que apunta a una fusión de catálogos o de packs (a lo Disney+, Hulu y ESPN+ en Estados Unidos, o DAZN, Eurosport y HBO en España) más que a mantener dos aplicaciones rivales compitiendo por el mismo usuario.

Netflix no se lo queda todo. La compañía no se queda todo lo que hasta ahora era Warner Bros. Discovery se partirá en dos. Por un lado, Netflix se queda con la ficción (Warner Bros, DC Universe, HBO). Por otro, la enorme división de Global Networks (que incluye CNN, los canales Discovery, TNT Sports y los realities) se escindirá en una nueva empresa cotizada independiente llamada Discovery Global.

El calendario: a la espera de los reguladores. La operación no será inmediata. Se espera que el cierre definitivo ocurra en un plazo de 12 a 18 meses, una vez que los reguladores den el visto bueno y se complete la separación de la división Discoverya. Hasta entonces, Netflix y HBO Max seguirán siendo rivales, pero con fecha de unión. Aun así, no hay que dar nada por hecho: Adobe tuvo que renunciar a comprar Figma, y a Microsoft le costó un juicio en Reino Unido poder hacerse con Activision.

