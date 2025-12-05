Así mide este empresario español de la lista Forbes la implicación de sus empleados: llamándoles por teléfono un sábado a las 23:00

La figura de José Elías —empresario catalán, fundador de Audax Renovables y propietario de la cadena de congelados La Sirena— se ha consolidado en los últimos años como un referente mediático tan influyente como controvertido. De hecho, su estilo de comunicación directo y, en ocasiones, abrupto, le ha situado ahora en el centro de una polémica sobre los límites del compromiso profesional.

El motivo han sido sus recientes declaraciones en el pódcast Búscate la vida: Elías explicó que evalúa la implicación de sus directivos llamándolos un sábado a las once de la noche y contando los tonos que tardan en responder. Este gesto, aparentemente anecdótico, es para él un indicador inequívoco del nivel de entrega real del empleado, más honesto —según sostiene— que cualquier entrevista o currículum.

Un método poco convencional para seleccionar directivos

José Elías afirma abiertamente que las entrevistas laborales tradicionales apenas sirven para identificar el verdadero nivel de implicación de un candidato. Considera que en ese escenario todo puede maquillarse: actitud, discurso, motivación e incluso trayectoria. Por eso prefiere observar comportamientos que, a su juicio, no se pueden simular.

Tal y como recoge uno de los documentos, al incorporar a un nuevo directivo realiza una llamada el primer sábado por la noche solo para observar si contesta y en cuántos tonos lo hace. No espera obtener información concreta; simplemente quiere ver la reacción espontánea del candidato, porque ahí —dice— "ya me estás respondiendo implícitamente cuál es tu nivel de implicación conmigo".

Según su explicación, esa llamada intempestiva funciona como una prueba de fuego: revela quién está dispuesto a priorizar la empresa incluso fuera del horario laboral y quién no. De hecho, insiste en que si necesita contactar a su director general un sábado a las once de la noche, este debe responder sin demora, porque de lo contrario "no me vale para eso".

Los hechos como medida de autenticidad

Más allá de la prueba concreta, la posición de Elías gira en torno a la idea de que la autenticidad profesional no se mide por lo que uno dice, sino por lo que hace. En una época en la que, según él, es fácil adornar perfiles y exagerar méritos, lo único verdaderamente fiable es la conducta observable:

"Los hechos son las únicas verdades [...] como yo te llame el sábado a las once de la noche y no me cojas a los tres tonos, ya me estás respondiendo".

Las declaraciones de Elías generan debate público, no solo por la práctica en sí, sino por lo que implica en términos de cultura corporativa: sus palabras chocan frontalmente con el marco legal español, que garantiza derecho al descanso, desconexión digital y límites de jornada.

Disponibilidad diferenciada según el puesto

Aunque sus declaraciones pueden interpretarse como una exigencia generalizada para toda la plantilla, el empresario matiza que este nivel de demanda se dirige principalmente a los puestos de alta responsabilidad. Para él, la responsabilidad jerárquica lleva aparejada una obligación proporcional de entrega.

Reconoce, sin embargo, que trabaja con perfiles muy diversos, incluidos algunos que no responden fuera del horario laboral, pero que eso no cambia su percepción sobre quién está realmente implicado:

"Trabajo con los que me cogen el teléfono y con los que no. Pero yo sé quién eres".

