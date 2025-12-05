Cloudflare vuelve a tener problemas. Y eso significa que no eres tú: medio Internet está caído [Actualizado]

CLoudflare ha vuelto a la normalidad sobre las 10:20 hora peninsular

Hay una incidencia masiva en Cloudflare que está provocado una caída generalizada de servicios de Internet ampliamente usados. Al ser uno de los proveedores de infraestructura y seguridad más importantes del mundo, problemas en el servicio deja inoperativos o inestables a miles de servicios, desde páginas corporativas hasta videojuegos y sistemas de IA.

Esta vez, entre los afectados destacan gigantes como Canva, Zoom, Shopify. Lo curioso es que incluso está caída Downdetector, una web dedicada a informar de problemas en grandes webs y plataformas online.

Por el momento, desconocemos los motivos de los problemas en Cloudflare, pero en su web de estado para desarrolladores, Cloudflare confirma que está invetigando "problemas con Cloudflare Dashboard y las APIs relacionadas", desde las 9:56, hora peninsular española.

Dane Knetch, CTO de Cloudflare, ha contado en X que estaban al tanto de los problemas, y, sobre las causas, ha añadido que "no se trató de un ataque; la causa principal fue la desactivación de algunos registros para mitigar el CVE de React de esta semana".

Segunda vez en un mes con problemas

Cloudflare tuvo problemas el 18 de noviembre. Y no hablamos, por supuesto, de los bloqueos de LaLiga, sino de inestabilidad en el servicio que presta a sus clientes. Aquel día, sobre las 12:30 hora peninsula española, millones de usuarios informaron de errores HTTP 500, como hoy. Canva, OpenAI, Twitter o League of Legends estuvieron entre los grandes afectados.





Un mes antes, vivimos otro episodio similar de manos de otro actor clave: Amazon Web Services. Una caída provocada por un fallo en automatización que creció como una bola de nieve hasta que los operarios dieron con la tecla nos dejó sin Alexa muchas horas, pero también causó problemas hasta en lujosas camas inteligentes de 5.000 euros.

