El mantra de nueva líder de Japón es "trabajo, trabajo, trabajo, trabajo"... choca en un país donde hay muertes por exceso de trabajo

La promesa de la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, de "trabajar, trabajar, trabajar, trabajar y trabajar" en nombre de su país ha tenido un gran impacto. Takaichi está siendo polémica tras implorar a sus compañeros diputados del Partido Liberal Democrático (PLD) que siguieran su ejemplo. "Haré que todos trabajen como caballos", ha llegado a decir, y añadió que abandonaría el concepto de conciliación laboral y personal en su propia vida.

No hay que olvidar que hace unas semanas desató la polémica tras convocar a su equipo de colaboradores a una reunión a las 3 de la madrugada, apenas unas semanas después de asumir el poder.

Y es que todo esto choca con las medidas que se habían ido implementando en el país para cambiar una cultura laboral que lleva a muertes por exceso de trabajo y que hace muy difícil formar una familia lo que ha llevado a una caída de la natalidad extrema.

En Japón hay gente que muere por exceso de trabajo

Sus comentarios no están siendo siempre bien recibidos en un país conocido por sus largas jornadas laborales, mientras que los abogados que representan a personas fallecidas por karoshi (muerte por exceso de trabajo) los calificaron de inútiles. También es importante saber que en el país hay graves problemas de salud mental precisamente por las horas que la gente echa para sus empresas.

A todo esto, Takaichi afirmó que sus comentarios habían sido malinterpretados: "No pretendía animar a la gente a trabajar en exceso ni sugerir que trabajar muchas horas es una virtud", declaró, añadiendo que simplemente intentaba comunicar su determinación de ser una líder eficaz.

La reunión nocturna no fue un hecho aislado, sino algo totalmente coherente con la imagen pública que Takaichi ha cultivado durante años: la de una dirigente incansable, casi ascética, que presume de sobrevivir con apenas dos a cuatro horas de sueño al día. La propia mandataria lo admitió ante el Parlamento, señalando incluso las ojeras como prueba de su escaso descanso. "Probablemente sea malo para mi piel", bromeó.

Los retos de Takaichi en Japón

Takaichi tiene la presión de atraer inversiones para impulsar la cuarta economía más grande del mundo, que se contrajo en el tercer trimestre. Uno de los principales problemas que enfrenta su país es la escasez de la mano de obra tras años de muy baja natalidad.

El país ha estado fomentando que la gente mayor trabaje en vez de jubilarse, hay iniciativas para promover menos horas de trabajo precisamente para que más personas se planteen tener hijos y ha estado llevando a cabo iniciativas para atraer mano de obra extranjera.

Sin embargo, el discurso de la nueva líder se muestra contrario a la migración, mientras que fomenta que sean los japoneses, también los mayores, quienes saquen adelante la economía con mucha horas destinadas al trabajo.

Imagen | Gobierno de Japón

