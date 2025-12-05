Jensen Huang necesita que NVIDIA venda en China y está metiendo miedo con algo desconocido hasta ahora, “la ruta de la seda con IA”

El CEO de NVIDIA quiere lograr que Estados Unidos le permita vender sus chips en China y usa varias veces en su misión. Una es la de meter miedo de las alternativas que pueda crear China.

Esta misma semana, además, el líder de la empresa afirmó no estar seguro de si China aceptaría los chips de inteligencia artificial H200 de la compañía si Estados Unidos flexibilizase las restricciones a la venta de estos procesadores, tras una reunión celebrada el miércoles con el presidente Donald Trump.

En declaraciones a la prensa en el Capitolio de Estados Unidos, Huang afirmó que él y Trump hablaron sobre los controles de exportación, pero se negó a ofrecer detalles. La reunión del director ejecutivo de Nvidia con el presidente se produce después de que funcionarios de la administración Trump debatieran si permitir la venta del H200 en China.

"No tenemos ni idea"

Al preguntársele si las autoridades de Pekín permitirían a las empresas chinas comprar el H200, Huang expresó su incertidumbre. "No lo sabemos. No tenemos ni idea", declaró Huang mientras se dirigía a una reunión a puerta cerrada con miembros del Comité del Senado, responsable de los controles de exportación.

Como recuerda Bloomberg, permitir las ventas de H200 a China representaría una victoria significativa para la empresa más valiosa del mundo, que ha presionado a la administración Trump y al Congreso para que flexibilicen los controles de exportación que impiden a Nvidia vender sus chips de IA en la segunda economía más grande del mundo.

Huang ha forjado una estrecha relación con Trump desde las elecciones de noviembre y ha utilizado estos vínculos para argumentar que las restricciones solo benefician a las empresas chinas líderes como Huawei Technologies.

Según el multimillonario, su argumento es que si China no tiene acceso a los chips de NVIDIA, entonces fabricarán los suyos propios y crearán una nueva ruta de la seda con la IA, ampliando así su influencia por el mundo.

Los argumentos de Huang para convencer

La visita de Huang a la capital del país se produjo cuando Nvidia se acercaba a una importante victoria en el Congreso, donde los legisladores excluyeron una disposición de la legislación de defensa, de aprobación obligatoria, que habría limitado la capacidad de la compañía para vender sus chips de IA avanzados a China y otras naciones adversarias.

La llamada Ley GAIN de IA exigiría a los fabricantes de chips, como Nvidia y Advanced Micro Devices Inc., dar prioridad a los clientes estadounidenses en la compra de sus potentes chips de IA antes de venderlos en China y otros países con embargos de armas.

Durante las últimas semanas, Huang está aprovechando cada vez que le ponen un micrófono delante para alertar sobre los peligros de este bloqueo. Su argumento es que si China no tiene acceso a los chips de NVIDIA, entonces fabricarán los suyos propios y crearán una nueva ruta de la seda con la IA, ampliando así su influencia por el mundo.

Como recuerda Xataka, mientras que Estados Unidos prohibió la venta de chips NVIDIA a China en el pasado, este verano Jensen Huang consiguió lo imposible: convenció a Trump para poder vender su chip H20. Pero en China hay desconfianza al respecto. Además, este es un chip más básico, no es los más potentes, provocaron que China priorizara el uso de chips nacionales.

