Decir que no doy el DNI en un hotel casi me cuesta quedarme en la calle. Este es el único resquicio para hacer el check in de forma segura

No está de más recordar una buena práctica de privacidad que la policía por un lado y la AEPD por otro refrescan cada cierto tiempo: compartir tu DNI o permitir que le hagan una foto tal cual no es una buena idea. De hecho, lo suyo es preparar una copia del DNI como veis bajo la intro. Es decir, que se vea toda la información necesaria de acuerdo con el 'registro de viajeros' que entró en vigor el 1 de diciembre del año pasado (Real Decreto 933/2021).

Pero la teoría es una y la práctica es otra. El desconocimiento, la inercia y hasta la automatización pueden llevar a una realidad desagradable: que el hotel te acabe poniendo tantas pegas que tu estancia allí corra peligro. Me sucedió hace un par de días, en mi viaje a Barcelona para ver el concierto de Lady Gaga. Iba con el tiempo justo y el tira y afloja fue tal que casi pensé que me quedaba en la calle.

Decir que no, tener la ley en la mano y ofrecer alternativas

Como ves, esta es una copia del DNI al que se le han eliminado los datos que no son necesarios para el check in y además se ha añadido un mensaje que indica que estamos ante una copia para un destinatario concreto. Una persona puede leer perfectamente los datos que necesita para cumplimentar el registro, pero la posibilidad de que alguien lo use para suplantar la identidad y se abra la puerta para todo de estafas se reduce considerablemente.

Pues bien, una copia como esta es la que yo siempre tengo preparada en mi correo electrónico antes de visitar un alojamiento vacacional. Y en este caso, fue clave para que llegara a buen puerto.

Así solicitaban el DNI escaneado por Booking.

Se ha puesto de moda 'para aligerar el check in' que te pidan por adelantado el DNI: a veces en formato formulario y en otras, por comodidad, enviando la foto del documento. Esta práctica es habitual y machacona: cuando faltan pocos días para tu viaje el alojamiento en cuestión te puede bombardear a diario. Me ha pasado anteriormente en Booking y yo siempre hago lo mismo: nada. Porque si envías esa copia del DNI tuneada no sirve. Solo queda una opción: hacer el check in a la vieja usanza.

Así que llega el día del viaje y el check in. Me acerco a la recepción y lo primero que nos piden es el DNI para hacer una copia. Me niego y comienzan los problemas. Quieren hacer la copia sí o sí, así lo hacen siempre. Me toca insistir con la no obligatoriedad: ellos no pueden hacer una copia de mi documento de identificación, lo dice la AEPD y allí tengo en enlace para que le echen un vistazo. La chica insiste: sin copia, no hay check in y sin check in, no hay alojamiento. Acabamos llamando a un cargo superior.

Me insisten en que tienen que comprobar mi DNI, a lo que accedo sin problemas. Una cosa es revisarlo y otra, hacer una copia. Y se lo pongo fácil: les envío inmediatamente la copia de mi DNI tuneada para la ocasión, que pueden cotejar con el documento original. Quedan satisfechos y el check in se realiza con éxito.

Entiendo que con una copia del DNI todo es más ágil y tienes toda la información que necesitas y más, pero no me cabe en la cabeza que se esmeren tanto en cumplir con la ley recabando datos y se olviden de la protección de datos salvo que lo menciones expresamente e insistas.





En Genbeta | DNI electrónico o DNIe: qué es y cómo usarlo en tus trámites de la administración

En Genbeta | La Policía explica cómo compartir una imagen de tu DNI en Internet para evitar ser víctima de estafas

Portada | Foto de Dylan Calluy en Unsplash y Ministerio