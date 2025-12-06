HOY SE HABLA DE

"Carta para ti mismo": esta web te permite enviar una carta física y que llegue dentro de 10 años

Hay una web donde puedes escribirte a ti mismo o a alguien más y hacer que esa carta llegue, de forma física, cuando tú quieras en el futuro

Annie Spratt 4ujhq5 Fjik Unsplash
Vivimos en un mundo que cada vez se apoya más en las plataformas digitales para comunicarnos con otras personas. Incluso muchas investigaciones demuestra que mucha gente está utilizando herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para mantener conversaciones como se hace con los amigos y hasta para recibir terapia psicológica. 

Pero también se han puesto de moda técnicas que son saludables para nuestra mente y muchos expertos hablan de la importancia de escribir a mano o de hacer un diario. Hoy vamos a conocer una web que lleva años funcionando y que es muy interesante. 

'Letter to Yourself' es un servicio que busca tender un puente entre lo físico y lo digital, permitiéndonos enviarnos una carta a nosotros mismos o a otra persona y que llegue cuando nosotros lo especifiquemos, incluso dentro de muchos años. 

Captura De Pantalla 2025 11 18 114223

Recíbela dentro de 10 años

Captura De Pantalla 2025 11 18 114223

Hablamos de una carta física, escrita en papel. Esta plataforma nos ofrece una página en blanco en la que poder escribir un mensaje y elegir que la envíen por correo en un futuro próximo o lejano. Ya en la web podemos especificar que sea enviada dentro de tres meses o incluso dentro de 10 años (aquí, habrá que confiar que ese servicio siga existiendo). También se puede personalizar la fecha de envío en un periodo máximo de la década mencionada. 

Peter Ullrich, uno de los desarrolladores de este servicio, ya explicó cuando se lanzó la web hace unos años que cuando marquemos que sea enviada dentro de unos años, la plataforma se encargará de enviarnos "pings" para verificar que sigue siendo la dirección correcta

Si se produce un cambio, también podemos contactar con ellos para que la modifiquen (afirman que en un futuro podremos hacerlo sin necesidad de contactarles). Hay un límite: la misma web indica que "debe tener como máximo 12.500 caracteres".

Enviar esta carta física sin meterla en un sobre, salir de nuestra casa y llevarla a una oficina de Correos nos costará 7,99 euros por carta. Eso sí, en la plataforma no especifican en ningún punto cómo será el diseño de dicha carta, cómo la recibirá otra persona o cómo la recibiremos cuando nos llegue. Se puede pagar con tarjeta de crédito o con Paypal. 

Una alternativa digital y gratuita

También hablamos en otra ocasión desde Genbeta de Futureme, una web que nos permite enviarnos "una carta" (es decir, un email) a nuestro "yo del futuro". Por si fuera poco, tenemos la opción de hacer que esta carta sea privada o pública, por si queremos compartirla con el resto de la comunidad.

Es una web muy sencilla. Una vez que hayamos escrito el email, simplemente tendremos que elegir la fecha en la que se enviará. Por defecto, vienen aparecen los botones de uno, tres, cinco años y hasta 10 años también.

Imagen | Foto de Annie Spratt en Unsplash

