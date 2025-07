Esta web es una auténtica navaja suiza con más de 60 herramientas gratis y de código abierto que puedes usar

Hay aplicaciones, programas y webs tan buenas que resulta difícil de creer que sean gratis... pero lo son, aunque siempre está la opción de hacer un aporte económico para agradecérselo. En cualquier caso, lo importante es tenerlas siempre a mano para sacarles todo el partido. Hoy te presentamos una web que tiene todas las papeletas para que la guardes en los favoritos de tu navegador.

Su nombre es IT Tools y es un magnífico repositorio de funciones especialmente recomendable para aquellas personas que se dediquen a la informática, ya sean profesionales con años de experiencia a principiantes. No obstante, teniendo en cuenta que dispone de 60 herramientas gratis y que puedes disfrutar de ellas sin anuncios, es conveniente echarle un vistazo porque incluso aunque no trabajes en el sector, seguro que encuentras algo útil para ti.

Una web, un repositorio magnífico de funciones para la informática

Una vez entras en la web vas a encontrar una interfaz visual y funcional que resulta de lo más intuitiva, aunque eso sí, completamente en inglés. En la columna de la izquierda lista las herramientas en función de categorías. En la zona central se muestran algunas de las últimas herramientas integradas y más abajo, todas las herramientas con una breve descripción.

Si quieres ir más al grano, en la parte superior hay un cajetín de búsqueda para que teclees lo que necesitas directamente. Como la cantidad de funciones disponibles es elevada y para evitar que te cueste encontrarlas, siempre puedes marcarlas como favoritas. Como curiosidad, su interfaz se adapta al tema claro u oscuro que tengas establecido.

Entre las categorías disponibles se encuentran criptomonedas, conversores, web, imágenes y vídeos, desarrollo, redes, matemáticas, medidas, textos, datos... aunque algunas son de lo más específicas para la informática, otras son útiles herramientas de uso general como un generador de códigos QR, un evaluador de fórmulas matemáticas o un estadístico de textos para mostrar caracteres, palabras, líneas y tamaño de un texto.

