Escalar imágenes pequeñas con IA es más fácil que nunca con esta web que da hasta 100 usos gratis al mes sin tener que registrarse

Por mi trabajo me toca lidiar con documentos gráficos de todo tipo, lo que implica cierto retoque fotográfico. No soy de complicarme demasiado y uso herramientas gratis, por lo que software como GIMP me resulta esencial. Asimismo, también tiro de servicios web que me agilizan tareas como por ejemplo eliminar el fondo con Remove BG. Hacer fotos más pequeñas o recortarlas está a la orden del día, pero cuando tengo una fotografía pequeña y necesito que sus dimensiones "crezcan", la cosa se complica.

Con la inteligencia artificial el proceso de trabajar con imágenes se ha simplificado enormemente y lo de reescalar no es una excepción: ya había usado la completa pero densa Canva y herramientas de gran calidad y open source, pero para algo que hago de vez en cuando, prefiero no complicarme ni instalar apps de más: he encontrado una web que me da lo que busco y tan fácil de usar que no necesita de explicación.

Esta web para escalar es perfecta para un uso rápido, sencillo y resultón

Se llama ImgLarger y lo que ves cuando vas a su web es lo que está sobre estas líneas. Tiene varias herramientas con IA para trabajar con imágenes, como por ejemplo un editor, agrandador, para minimizar el ruido o maximizar la calidad y hasta para generar imágenes (en mi opinión, esta no merece la pena, hay otras gratis mejores), pero lo demás está bastante bien. Lo que más uso es el escalador de imágenes.

Aunque hay opciones de pago y la posibilidad de crearse una cuenta gratis, para escalar no hace falta ni registrarse, solo tocas sobre esa opción "AI Image Upscaler", arrastrar la fotografía para subirla y empezar tocando el gran botón azul. Solo hay que elegir la relación entre 200% y 400% y esperar (pero no demasiado, en menos de un minuto está) para poder descargar el archivo después. Admite JPEG, PNG y WEBP, extensiones bastante habituales.

Aunque en las opciones de la interfaz ofrece la posibilidad de trabajar con una o varias imágenes en bloque, esta última opción es de pago y realmente para ese uso puntual no hace falta más. De hecho, sin registrarse ni pagar puedes escalar 100 imágenes gratis al mes, de sobra para mi escenario de uso.

La herramienta es modesta en opciones y su interfaz también, pero tiene sus ventajas: el proceso es rápido e intuitivo, además de librarte de marcas de agua. En términos de calidad, creo que está ligeramente por debajo de Canva (que además permite multiplicar x8). Así, a veces tiende a suavizar y el resultado en función de la imagen puede ser un poco menos natural, pero aún así nada mal.

En pocas palabras, buscaba una herramienta gratis rápida, sencilla y que de buenos resultados y la he encontrado sin gastarme un euro ni tener que crearme cuentas.

