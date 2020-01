Envíale una carta a tu "yo del futuro" gracias a esta web

A veces tenemos la sensación de que el tiempo pasa demasiado deprisa. Otras, en cambio, sentimos que no avanzamos y estamos atascados en una rutina repetitiva que parece no tener fin.

Además, el tiempo nos ayuda a tomar otra perspectiva con cosas que hemos vivido. Situaciones que ahora mismo te pueden parecer terribles, quizás dentro de unos meses te parezcan un tanto ridículas.

"El futuro a un click de distancia"

Futureme es una web que sirve precisamente para eso, ya que nos permite enviarnos "una carta" (es decir, un email) a nuestro "yo del futuro". Por si fuera poco, tienes la opción de hacer que esta carta sea privada o pública, por si quieres compartirlo con el resto de la comunidad.

Su funcionamiento es muy sencillo. Una vez que hayamos escrito lo que queramos enviarnos, simplemente tendremos que elegir la fecha en la que se enviará. Por defecto, vienen aparecen los botones de uno, tres y cinco años.

De todos modos, a la derecha (en un botón de color azul) nos dejarán elegir una fecha específica. Debajo encontraremos los botones para hacerla pública o privada y por último la dirección de correo a la que debe enviarse.

Es una herramienta que lleva varios años en funcionamiento, y muchos usuarios comentan (en redes sociales como Twitter) que "puede ser inspirador utilizarla" o que "te sorprenderá lo que piensas que es importante hoy en día".

I love this website and have used it multiple times. Write yourself or someone a future letter. I can be inspiring. https://t.co/HIzTJHLVmd — Malkin (@nkn_1) August 27, 2017

Podrías pensar que esta web también se podría utilizar para enviar cartas futuras a otros usuarios. Pues no, ya que una vez que la hayamos enviado tendremos que confirmarlo mediante un enlace en la cuenta de correo que hemos especificado.