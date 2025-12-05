La Comisión Europea ha sancionado con 120 millones a la red social X. Estos son los motivos de la primera gran multa de la UE bajo la DSA

La Unión Europea ha abierto un nuevo capítulo en la regulación de las grandes plataformas digitales: por primera vez desde la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales (DSA), la Comisión Europea ha impuesto una gran multa (120 millones de euros) a una red social.

La compañía afectada es X, la plataforma de microblogging propiedad de Elon Musk, con la que el órgano ejecutivo de la UE ya ha protagonizado enfrentamientos en el pasado. La sanción, que llega tras dos años de investigación, no solo marca un precedente jurídico: también se ha convertido en un nuevo elemento de fricción política entre Bruselas y Washington.

¿Qué es la DSA y por qué es tan importante este caso?

La Ley de Servicios Digitales entró en vigor en 2024 con un objetivo claro: obligar a las grandes plataformas a combatir los contenidos ilegales y dañinos, garantizar la transparencia, y ofrecer mecanismos fiables para que investigadores, usuarios y autoridades puedan fiscalizar su efecto social.

La multa a X es la primera sanción formal emitida en virtud de esta legislación, lo que la convierte en un caso emblemático sobre cómo piensa Bruselas aplicar su nuevo marco normativo. Según la Comisión, el objetivo no es recaudar, sino "garantizar que la legislación digital se cumpla".

Las tres infracciones que han costado 120 millones de euros a X

La multa es el resultado de tres sanciones conjuntas, cada una asociada a un tipo de incumplimiento de la DSA :

Diseño engañoso de la marca de verificación azul (45 millones) : La Comisión considera que el nuevo sistema de verificación impuesto por Musk (que permite obtener el distintivo siendo simplemente suscriptor de pago) induce a error a los usuarios . Ya no existe una verificación de identidad real y, como advierte Bruselas, "cualquiera puede conseguir un estatus de verificado sin que la empresa revise realmente el perfil", lo que facilita fraudes, suplantaciones y manipulación informativa.

: La Comisión considera que el nuevo sistema de verificación impuesto por Musk (que permite obtener el distintivo siendo simplemente suscriptor de pago) . Ya no existe una verificación de identidad real y, como advierte Bruselas, "cualquiera puede conseguir un estatus de verificado sin que la empresa revise realmente el perfil", lo que facilita fraudes, suplantaciones y manipulación informativa. Falta de transparencia en la publicidad (35 millones) : The DSA exige que las plataformas mantengan un repositorio accesible de anuncios , clave para identificar campañas abusivas, estafas y operaciones de desinformación. X, según la Comisión, no proporcionó suficiente información ni un sistema adecuado para examinar su actividad publicitaria.

: The DSA exige que las plataformas mantengan un , clave para identificar campañas abusivas, estafas y operaciones de desinformación. X, según la Comisión, no proporcionó suficiente información ni un sistema adecuado para examinar su actividad publicitaria. Obstáculos al acceso de investigadores (40 millones): La ley digital europea obliga a las grandes plataformas a dejar que equipos independientes analicen contenidos, datos y funcionamiento interno para estudiar riesgos sistémicos —como desinformación o radicalización—. X, según la CE, no respetó esta obligación.

En conjunto, las tres sanciones equivalen al 5% de la facturación global de X en 2024, muy cerca del máximo legal del 6% previsto por la DSA.

Un conflicto que trasciende la tecnología

La decisión no se ha producido en un vacío político. La investigación contra X y las medidas anunciadas por Bruselas han generado tensiones con Estados Unidos. De hecho, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance criticó públicamente a la UE antes incluso del anuncio oficial, acusando a Bruselas de atacar a empresas norteamericanas y de no defender la libertad de expresión. Musk (antiguo miembro de la Administración Trump, hoy distanciado de la misma) respondió agradeciendo el comentario.

Paralelamente, Washington sugirió que Europa debía suavizar sus reglas digitales a cambio de rebajar aranceles al acero europeo. Bruselas rechazó lo que describió como un intento de "chantaje" y reivindicó la soberanía regulatoria del bloque .

Un precedente con implicaciones globales

Aunque la sanción no es la más alta que la UE podría imponer, sí marca una pauta relevante en varios sentidos:

Señala que la DSA se aplicará sin excepciones : Como afirmó la vicepresidenta Henna Virkkunen, la multa "no tiene nada que ver con censura", sino con garantizar que todas las plataformas cumplan la ley.

: Como afirmó la vicepresidenta Henna Virkkunen, la multa "no tiene nada que ver con censura", sino con garantizar que todas las plataformas cumplan la ley. Refuerza el mensaje de que el diseño de las plataformas importa : La UE considera que ciertos mecanismos —como la verificación de cuentas— pueden afectar directamente a la seguridad, la confianza y la calidad del debate público.

: La UE considera que ciertos mecanismos —como la verificación de cuentas— pueden afectar directamente a la seguridad, la confianza y la calidad del debate público. Avisa de investigaciones adicionales: La Comisión sigue analizando si X ha infringido la normativa sobre contenidos ilegales, moderación y desinformación, en un procedimiento iniciado en 2023 que continúa abierto.

Por ello, lo más probable es que la presente multa no sea el último capítulo del enfrentamiento regulatorio entre Bruselas y la compañía de Musk.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Francia amenaza con prohibir Shein: vendían muñecas sexuales con aspecto infantil