Francia amenaza con prohibir Shein: vendían muñecas sexuales con aspecto infantil

La polémica que envuelve al gigante del comercio electrónico Shein ha alcanzado proporciones inéditas en Francia. Y es que el Gobierno francés ha amenazado con bloquear la plataforma del minorista chino tras descubrirse la venta en su sitio web de muñecas sexuales con apariencia infantil, un hecho que las autoridades vincularon a la pornografía pedófila.

El escándalo ha estallado, además, sólo un par de días antes de la inauguración de la primera tienda física de la compañía en el país, prevista para mañana miércoles en los almacenes BHV Marais de París. Ahora, en lugar de un evento de moda, la marca tiene entre manos una potencial protesta de repudio.

El hallazgo: muñecas "del tamaño de niñas pequeñas"

La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF) —dependiente del Ministerio de Economía francés— confirmó haber recibido una denuncia anónima que llevó a descubrir en el portal de Shein muñecas de tamaño infantil con rasgos inequívocamente sexuales. En palabras de la agencia, su apariencia

"dejaba poca duda sobre la naturaleza pedopornográfica de los objetos".

La DGCCRF remitió el caso a la Fiscalía de París, que abrió una investigación por distribución de contenidos violentos o pornográficos accesibles a menores. El caso también fue comunicado a la autoridad francesa de medios digitales, ARCOM, responsable de aplicar en el país el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.

La reacción del Gobierno: "Esto ha cruzado una línea"

El ministro de Economía, Roland Lescure, calificó los hechos como "horribles e ilegales" y advirtió que, si se repiten, solicitará bloquear el acceso de Shein al mercado francés:

"Por actos de terrorismo, narcotráfico o pornografía infantil, el Gobierno tiene derecho a prohibir el acceso a cualquier plataforma".

La alta comisionada para la Infancia, Sarah El Haïry, fue más allá y pidió a todas las tiendas online en Francia —incluidas Amazon y AliExpress— que entreguen información sobre sus proveedores y adopten controles estrictos para evitar la comercialización de este tipo de productos:

"Estos objetos son usados por depredadores para practicar antes de agredir a niños reales".

Shein promete "cooperar plenamente"

La empresa, de origen chino y con sede en Singapur, se apresuró a retirar los artículos de su web y a emitir un comunicado en el que expresó su "total cooperación" con las autoridades francesas.

Quentin Ruffat, portavoz de Shein en Francia, aseguró que la compañía entregará los nombres de las personas que compraron esos productos y que ha impuesto una "prohibición total" de la venta de muñecos sexuales en su plataforma. Ruffat atribuyó lo ocurrido a un

"fallo interno en los procesos de control [...] Pondremos en marcha las salvaguardas necesarias para que no vuelva a ocurrir".

Un estreno empañado

Mientras Shein intenta controlar los daños, las calles de París se llenaron de protestas. Frente al Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV), donde la marca planea abrir su primer local físico, manifestantes portaban pancartas con lemas como "Shein es cómplice de pornografía infantil" y "BHV, no ocultes esta vergüenza".

El presidente de la empresa propietaria de BHV, Frédéric Merlin, calificó la venta de las muñecas de "abyecta", y confesó haber considerado romper el acuerdo con Shein. Sin embargo, tras las promesas de cooperación y transparencia del gigante asiático, decidió mantener el contrato: "Su reacción me convenció de continuar".

Shein, bajo el escrutinio de la UE

Shein fue calificada por la Comisión Europea como "plataforma online de gran tamaño" o 'VLOP' en virtud de la DSA (Ley de Servicios Digitales), lo que la somete a obligaciones reforzadas de moderación y transparencia en comparación con la mayoría de tiendas online. Aunque Bruselas aún no ha abierto un expediente formal, el portavoz digital de la Comisión Europea, Thomas Regnier, confirmó que está "en contacto estrecho" con las autoridades francesas y que "no dudará en actuar si fuera necesario".

Todo un historial de polémicas

El caso se suma a una larga lista de controversias que acompañan a la marca desde su desembarco en Francia en 2015. En lo que va de año, Shein ha sido multada tres veces por un total de 191 millones de euros, principalmente por publicidad engañosa, información fraudulenta y falta de transparencia en el uso de microfibras plásticas.

También se enfrenta a críticas por condiciones laborales precarias, competencia desleal y contaminación ambiental, en un contexto en que el Parlamento francés tramita un proyecto de ley para frenar el auge de la moda ultrarrápida.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

