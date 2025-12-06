Alemania siempre ha reinado en el sector automovilístico... pero está pinchando: el empleo está en su nivel más bajo en años

El sector automovilístico alemán atraviesa dificultades y eso lleva a que el empleo se encuentre en su nivel más bajo en más de una década tras la eliminación de decenas de miles de puestos de trabajo, según ha inforado la oficina federal de estadística y tal y como recoge Reuters.

La industria automotriz, incluyendo a los fabricantes de componentes, registró 721.400 empleados a finales de septiembre, la cifra más baja desde los 718.000 de mediados de 2011, según datos oficiales.

A finales de septiembre, el sector contaba con 48.700 empleados menos que el año anterior, lo que supone una caída del 6,3% y la mayor caída de cualquier sector industrial importante con más de 200.000 empleados dentro de Alemania.

Caída del empleo

En comparación, el sector manufacturero en su conjunto empleaba a unos 5,43 millones de personas a finales de septiembre. Esto representaba 120.300, o un 2,2%, menos que el año anterior, por tanto es una caída más ligera.

Aun así, la industria automovilística sigue siendo el segundo sector manufacturero más grande de Alemania en términos de empleo, después de la ingeniería mecánica.

Como recoge Euronews, el número de desempleados en Alemania se acerca a los 3 millones por primera vez en una década. El aumento del desempleo en comparación con el año anterior se debe a la debilidad del sector manufacturero. "El principal reto para el gobierno no es solo en parte la falta de trabajo, sino también el hecho de que muchas industrias aún sufren escasez de mano de obra", han explicado expertos en economía alemana.





