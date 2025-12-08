En Japón es común que los clientes humillen a los trabajadores. Hay empleados que reciben llamadas de acoso a diario

Una encuesta realizada a trabajadores japoneses muestra lo común sufrir acoso telefónico por parte de clientes y usuarios y son los empleados de gobiernos locales los que sufren más esta situación.

El llamado "acoso del cliente", consistente en quejas reiteradas y otros tipos de comportamientos de los clientes dirigidos al personal, se ha convertido en un problema social en Japón. En Genbeta ya habíamos visto que las personas que trabajan en el sector de servicios suelen ser víctimas de abusos o amenazas por parte de la clientela. Incluso se han aprobado leyes para hacerle frente.

La empresa Tobila Systems, con sede en Nagoya y que ofrece servicios para bloquear llamadas molestas, realizó una encuesta a principios de octubre a 967 personas que habían sufrido acoso telefónico.

Insultos y exigencias

El tipo de problema más común fue el "lenguaje abusivo e insultos", experimentado por el 53,1% de los encuestados, seguido de las "exigencias excesivas" y las "llamadas excesivamente largas". Entre los empleados de gobiernos locales encuestados, el 54,3% experimentó acoso al cliente al menos una vez a la semana.

Cabe destacar que el 18,8 % de los empleados de un gobierno local sufrieron acoso por parte de sus clientes a diario, una cifra aproximadamente cinco veces superior al 3,3 % del sector privado.

El 60% de las personas que son acosadas dicen estar muy estresadas. Este acoso se llama "Kashara" y dice el estudio que "puede dificultar las actividades de las empresas y organizaciones, así como afectar a la salud mental y física de los empleados correspondientes".

