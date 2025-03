Google me ha dado el empujón que necesitaba para cambiarme de Chrome a Firefox: esta es mi receta mágica para dejarlo como quiero

Recuerdo haber sido usuario de Google Chrome durante los últimos 15 años. Durante todo este tiempo, en mi PC he contado con otros navegadores por si hacía falta, entre ellos Firefox o, inevitablemente, Edge. Por muchos es sabido que no se trata del navegador más seguro o privado, de hecho se podría decir que hasta todo lo contrario. No obstante, para ser honestos, mi decisión de seguir en Chrome se basaba más en la pereza de cambiar de ecosistema de navegación entre dispositivos (PC + móvil) y la configuración personalizada que tenía en éste que otra cosa.

A pesar de ello, hace unos días quise dar el salto de manera definitiva. Ya estuve coqueteando durante mucho tiempo con Firefox, pero nunca lo mantuve como navegador por defecto. El salto que Google ha dado a Manifest V3, el bloqueo de extensiones tan útiles como ublock Origin, y sus políticas cuestionables en torno a la privacidad y seguridad del usuario han sido motivos suficientes para el cambio. Pero Firefox también tiene lo suyo, por lo que además de este salto, también decidí hacerle unas pequeñas modificaciones.

Chrome lleva dándonos disgustos desde hace muchos años

Tal y como mencionaba antes, Google ha implementado Manifest V3, una actualización en la especificación de sus extensiones que, aunque se presenta como una mejora en seguridad y privacidad, limita significativamente las capacidades de herramientas esenciales como uBlock Origin.

Que haya descrito a uBlock Origin como esencial no es casualidad, y es que la eficacia de este bloqueador de anuncios ha sido probada en millones de dispositivos como una solución práctica para protegerse ante muchos sitios web invasivos. Normalmente tengo un filtro personalizado para permitir la publicidad en sitios que normalmente visito o que quiero que sigan percibiendo ingresos porque valoro su trabajo. Sin embargo, para el resto de sitios web, siempre viene bien tener a mano una extensión como esta.

Mi lista de extensiones en Firefox

Lo destacado de uBlock Origin es todo lo bueno que hace sin ser una solución pesada o que consuma demasiados recursos. Además, es altamente personalizable con filtros, excepciones y scripts que podemos añadir de forma muy sencilla para personalizar nuestra experiencia en determinadas webs.

Ante la implementación total de Manifest V3 en Chrome, este popular bloqueador de anuncios se ha eliminado de la tienda de extensiones de Chrome, y solamente se encuentra disponible su hermano menor: uBlock Origin Lite, que para mi uso me es insuficiente. Por ello mismo, ha sido una de las grandes razones por las que he dado el salto a Firefox.

Cuota de mercado global de navegadores. Imagen: StatCounter

Chrome mantiene una posición dominante en el mercado de navegadores. Según datos de StatCounter de febrero de 2025, Chrome posee aproximadamente el 66,29% de la cuota de mercado, mientras que Firefox cuenta tan solo con un 2,63% (actualmente el segundo más utilizado según StatCounter es Safari con un 18,01% de cuota). Esta disparidad refleja la hegemonía de Chrome que, a pesar de sus cuestionables políticas, sigue liderando el sector.

Lo de la limitación de algunas extensiones es realmente lo de menos. Y es que Google ha sido objeto de críticas por prácticas que muchos consideran invasivas respecto a la privacidad del usuario. Estas preocupaciones han llevado incluso al Departamento de Justicia de Estados Unidos a proponer medidas drásticas, como la posible venta de Chrome por parte de Google, para mitigar su dominio en el mercado y promover una competencia más justa.

Aquí comienza mi experiencia limpia y libre de distracciones

Firefox + Betterfox: una receta que me ha proporcionado lo que necesito

Firefox tampoco se queda exento de críticas, ya que en los últimos meses muchos usuarios han cuestionado además la estrategia seguida por la organización responsable del navegador en torno a la privacidad del usuario. Sin embargo, además de darme la posibilidad de seguir utilizando uBlock Origin, cuenta con pequeñas modificaciones creadas por la comunidad para hacer de Firefox un lugar mucho más seguro y potenciar también sus características.

Carpeta a la que tenemos que acceder para insertar el archivo 'user.js' de Betterfox

En este sentido he implementado en el navegador Betterfox, una serie de ajustes y configuraciones que optimizan el rendimiento, reducen el consumo de recursos y refuerzan la privacidad en Firefox.

Betterfox es un conjunto de configuraciones avanzadas diseñadas para optimizar el rendimiento, la velocidad y la privacidad de Mozilla Firefox. Estas configuraciones ajustan parámetros internos del navegador mediante el archivo de configuración de usuario, deshabilitando funciones innecesarias, reforzando la seguridad y mejorando cómo el propio navegador gestiona los recursos del equipo.

A diferencia de extensiones o programas adicionales, Betterfox no añade código extra; simplemente optimiza las capacidades nativas de Firefox. Esto lo hace ideal para usuarios que buscan un navegador más rápido y seguro sin comprometer la privacidad ni instalar extensiones o complementos de terceros.

Para instalar Betterfox, lo único que tenemos que hacer es descargar el archivo de configuración que se encuentra en el repositorio oficial de Betterfox de Github. Es un archivo denominado 'user.js'.

Una vez lo tengas, accede a tu perfil de Firefox escribiendo en la barra de URL: 'about:profiles' (sin las comillas), haz una copia de seguridad de tu perfil en uso y después abre la carpeta raíz de ese perfil. Acto seguido, tan solo tienes que colocar el archivo descargado previamente en la carpeta raíz del perfil que se encuentra en uso de Firefox y reiniciar el navegador para aplicar los cambios.

¿El resultado? Un navegador altamente capaz, con configuraciones específicas de privacidad, rápido y compatible con extensiones tan útiles como uBlock Origin. Además, hoy día es muy fácil importar datos de navegación como marcadores e historial a otros navegadores, por lo que el cambio ha sido bastante rápido. No lo voy a negar, estoy bastante contento.

