He instalado esta extensión en Chrome y se ha convertido en esencial: ya no pago de más en Booking y Airbnb

Me encanta viajar y además por circunstancias de la vida estos meses me está tocando moverme más de la cuenta de aquí para allá, así que los alojamientos se están convirtiendo en un serio gasto en mi presupuesto mensual. Vaya por delante que me gusta reservar con cancelación gratis y mirar bien diferentes webs, pero a veces no puedes evitar pagar de más.

Al final, rebuscar en internet supone invertir tiempo y no siempre lo tengo o simplemente me despisto. Afortunadamente, he encontrado una extensión de para Google Chrome (y otros navegadores basados en Chromium) que me facilita mucho la vida a la hora de encontrar el mejor precio en alojamientos.

¿Estoy ante la mejor oferta? Esta extensión te saca de dudas

Plataformas como Booking, Expedia, Airbnb o similares ofrecen sus servicios unificando la oferta para que resulte más sencillo encontrar alojamientos. Por eso a la mayoría de alojamientos les interesa aparecer. Eso sí, a cambio se llevan cierta comisión que puede ser de hasta un 20%, ahí es nada. Hasta aquí, nada nuevo.

De hecho, una buena idea cuando encontramos una oferta de alojamiento interesante es acudir a la web oficial para comprobar si está más barato. Ojo, no siempre lo está: estas plataformas negocian jugando con volúmenes y fechas para inclinar la balanza a su favor. Hay quien incluso hasta pega un telefonazo al hotel solo para comentarles que en Booking está más rebajado y probar suerte.

Lo de andar comprobando requiere: 1) acordarse de hacerlo y 2) disponer de tiempo. Así que a veces lo puedes pasar por alto. Por eso instalé la extensión de Directo en mi navegador Chrome. Es gratis, funciona incluso aunque estés sin iniciar sesión y te ahorras unos buenos euros.

Una vez instalado no hay que hacer nada más que buscar el alojamiento como siempre. Yo suelo tirar de Booking porque me gusta su web y además soy Genius tras varios años de fidelidad y reserva. Eso sí, ya no tengo que andar rebuscando: la extensión comprueba los precios para las mismas fechas y personas en la web oficial y si es inferior, aparece un botón con una D dorada que nos lleva directamente a la web oficial.

Al tocar ese botón vas directamente a la web del hotel y te llevas la sorpresa: puede que sobre el papel el hotel marque un precio por noche, pero suele haber promociones y aparte hay variables como la cancelación gratis, el desayuno incluido, pago por adelantado... lo que más me gusta es que comparan precios en las mismas condiciones y sí, se nota la diferencia.

Tanto en la foto de portada como más arriba verás un par de ejemplos de búsqueda de un hotel en Pamplona del 14 al 16 de febrero para dos personas. Eligiendo exactamente lo mismo te ahorras 16 euros. Obviamente donde mejor funciona es cuando el alojamiento en cuestión tiene web oficial, algo que suele suceder con hoteles y no tanto en pisos, pero merece mucho la pena.

