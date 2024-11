Vender Chrome y hasta separarse de Android: estas son las exigencias antimonopolio del Gobierno de Estados Unidos a Google

El pasado martes conocíamos a través de fuentes de Bloomberg el hecho de que el Departamento de Justicia quería que Google vendiese todo su negocio relacionado con su navegador Chrome. De esta manera, el organismo cree que se restauraría la competencia en el mercado de las búsquedas online, dejando además abierta la posibilidad de exigir la separación de Android del resto de servicios de la compañía.

El Departamento de Justicia ha oficializado sus exigencias a través de un documento presentado en el Tribunal de Distrito donde se dejan claras las propuestas a través de un borrador inicial. Es en este borrador donde también aparecen las medidas ya esbozadas tras la sentencia del juez Amit Mehta, que concluyó que Google mantenía un monopolio ilegal en las búsquedas online y en la publicidad basada en texto.

El Departamento de Justicia quiere trocear a Google

En el documento se pueden ver reflejadas un amplio número de exigencias que el Departamento de Justicia espera que se impongan a Google: desde restricciones a cierto tipo de acuerdos hasta la posible división de varias partes de su empresa. La propuesta más reciente hasta la fecha tiene que ver con la insistencia de que Google venda Chrome, ya que el organismo lo considera como un factor clave para el acceso de las búsquedas en la web, dando ventaja a Google en este aspecto.

Aunque desde el organismo no se exige directamente separar su negocio de Android del resto de sus productos y servicios, sí deja esta posibilidad abierta. De hecho, serviría de herramienta disuasoria hacia Google para así eludir otras medidas. No obstante, también se acabaría imponiendo como solución inicial en caso de que el resto de propuestas no logren restaurar la competencia en este mercado. Desde el Departamento de Justicia sugieren que Google podría optar por una desinversión voluntaria si la compañía no está dispuesta a cumplir con algunas de las exigencias en lo que respecta a evitar la preferencia ‘indebida’ de Google Search en dispositivos Android.

Una gran parte del negocio de Google también se centra en obtener ingresos de terceros para permitir que su motor de búsqueda sea el predeterminado o para desincentivar la presencia de otros competidores. Así ha sido durante mucho tiempo en los dispositivos de Apple, compañía que pagaba una gran fortuna a Google para tener su buscador en navegadores como Safari. Además de ello, el Departamento de Justicia pide a Google prohibir que se favorezca su motor de búsqueda en plataformas propias como YouTube o Gemini, esto obligaría a la empresa a permitir el acceso de la competencia a su índice de búsqueda.

Entre otras propuestas también se deja por escrito que Google comparta sus resultados de búsqueda, señales de clasificación y datos de consultas realizadas en Estados Unidos durante los próximos 10 años. Junto a ello, el Departamento de Justicia quiere además que Google permita que los sitios web puedan excluirse de sus resúmenes de IA generativa sin ser penalizados en los resultados de búsqueda.

A principios de marzo, el Departamento de Justicia presentará una versión revisada de todas estas propuestas, un mes antes de que Google vuelva a los tribunales para continuar en abril con el juicio sobre su posible estado de monopolio. Este juicio representa la siguiente fase para que el juez Mehta pueda determinar la mejor forma para restaurar la competencia en los mercados.

El juicio se celebrará bajo una nueva administración, en este caso la segunda de Trump, supervisando al Departamento de Justicia, algo que podría influir en las soluciones finales. No obstante, hay que destacar que el caso comenzó a perseguirse durante la primera etapa de Trump, por lo que está claro que Google no quedará del todo impune. Por otra parte, Google y el Departamento de Justicia también tienen pendiente el próximo lunes presentar sus argumentos finales en el caso antimonopolio relacionado con el negocio de la publicidad de la empresa. Tendremos que ir viendo en los próximos meses en qué queda todo.

Vía | The Verge

