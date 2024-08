Unificar mi biblioteca de juegos nunca ha sido tan fácil. Desde que uso esta app tengo a mano todos mis juegos de PC y consola

A lo largo de mi vida he tenido múltiples plataformas y consolas en las que he jugado a videojuegos. A esto se le suma el factor de que, hoy día, cada gran estudio third party cuenta con su propio cliente y servicios para poder jugar a sus juegos. Además, también estamos en un punto en el que se regalan más juegos que nunca, teniendo todos los meses juegos que podemos guardar en nuestra biblioteca para siempre en plataformas tales como Epic Games, Amazon Games y similares.

Ante tanta plataforma y posibilidades, a veces me cuesta saber qué juegos tengo o a cuáles he jugado, además de tener que depender de múltiples launchers para ejecutar dichos juegos. Por suerte, llevo un tiempo usando Playnite, un cliente open-source gratuito donde puedes unificar tu biblioteca de juegos y se ha convertido en mi cliente principal a la hora de jugar a videojuegos.

Playnite, una herramienta que me permite tener todos mis juegos a un clic

Si eres aficionado a los videojuegos y dispones de títulos en múltiples plataformas, quizás te hayas preguntado alguna vez si existe manera de tener todos tus juegos digitales en una única biblioteca. CD Projekt se propuso satisfacer esta necesidad con su plataforma GOG Galaxy, donde puedes descargar plugins de distintas plataformas que te ofrecen la posibilidad de unificar un buen número de ellas. Sin embargo, el soporte de estos plugins se ha quedado anticuado y el funcionamiento del cliente deja aún que desear.

Por suerte, contamos con varias alternativas para ello y la que más me convenció, por su cantidad de opciones y lo bien que funciona, es Playnite. La herramienta ha sido desarrollada por Josef Nemec, es gratuita y cuenta con un gran apoyo por parte de la comunidad, lo que amplía su experiencia con la infinidad de plugins que podemos instalar en ella.

Los plugins sirven de refuerzo para añadir bibliotecas alternativas que no se encuentran en PC. Por ejemplo, si quieres añadir tu biblioteca de juegos de Nintendo Switch, Xbox o PlayStation, puedes hacerlo si te descargas el plugin de cada plataforma. Estos plugins se pueden descargar muy fácilmente desde el propio cliente y no tardarás nada en conectar todas tus bibliotecas.

El funcionamiento de Playnite es muy sencillo, y además tiene una interfaz bastante atractiva donde podrás ver la carátula de todos los juegos que tienes en tu biblioteca. Cuando hayas descargado la herramienta, Playnite te preguntará qué juegos quieres añadir para que puedas conectar todas tus cuentas y puedas ver así toda tu biblioteca unificada.

La información de cada juego de tu biblioteca, así como la carátula, se actualizarán en base a una serie de metadatos procedentes de IGDB. Ademas, también podrás ver el tiempo que le has dedicado a cada juego y otras estadísticas, información proveniente de la misma cuenta que has vinculado a Playnite.

El método para descargar automáticamente los metadatos de cada juego en Playnite no es infalible, por lo que si hay algún error, podrás actualizar sus metadatos manualmente si pulsas botón derecho encima del juego que quieres modificar, y vas a Editar > Descargar Metadatos > IGDB. Aquí deberías encontrar una lista de todos los juegos relacionados.

En Playnite cuentas con varias formas de visualizar tu biblioteca y de ordenar tus títulos. Hay muchas categorías y filtros, además de contar con un buscador donde puedes encontrar el juego en un segundo. Yo lo uso mucho, sobre todo, para saber si tengo el juego en la biblioteca antes de comprarlo.

Para integrar el resto de tus bibliotecas, tan solo tienes que pulsar el icono de Playnite en la esquina superior izquierda e ir a ‘Complementos’. Después, en la pestaña de ‘Navegar’, si pulsas sobre ‘Bibliotecas’, encontrarás una lista de todos los plugins de biblioteca para que puedas añadir el servicio o plataforma que quieras a Playnite. Una vez instalado el plugin, deberás introducir tus credenciales de la plataforma que deseas agregar y los juegos deberían sincronizarse automáticamente.

Entre otros complementos que podemos descargar también tenemos fuentes de metadatos, temas para modificar el diseño de la aplicación, y muchos otros plugins adicionales que modifican ciertos aspectos del funcionamiento de la aplicación.

Además de unificar toda tu biblioteca, desde Playnite también puedes ejecutar los juegos directamente, por lo que puedes utilizar la herramienta como tu cliente habitual para ejecutar los juegos. Eso sí, ten en cuenta que, si quieres hacer esto, debes tener además instalado el launcher necesario para ejecutar ese juego.

Playnite me ha ahorrado bastantes horas a la hora de gestionar y organizar mi biblioteca de juegos digitales, por lo que si también tienes esta inquietud, no pierdes nada por echarle un ojo. La herramienta está disponible para Windows y Linux.

