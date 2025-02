Esta opción de Chrome se ha convertido en un imprescindible para mi PC: una capa adicional de privacidad y seguridad

Cuando navegamos por Internet, los sitios web que visitamos recopilan cierta información de nuestro equipo y perfil, una medida pensada para crear conveniencia a la hora de visitar cualquier página web al no tener que introducir ciertos datos. También se utiliza para fines comerciales, siendo información muy relevante para que empresas de terceros puedan ofrecernos publicidad basada en nuestras preferencias.

Estos elementos también almacenan información relevante acerca de nuestras credenciales de inicio de sesión, un arma que se puede volver contra nosotros cuando nuestro equipo acaba infectado por un malware como un cookie stealer, ya que los ciberatacantes podrían vulnerar nuestra seguridad en los servicios que utilizamos en nuestro PC sin que ellos tengan que iniciar sesión con nuestras credenciales.

Cómo eliminar las cookies de tu navegador automáticamente

Una de las medidas más eficaces a la hora de combatir esto es, precisamente, eliminar frecuentemente los datos de navegación como las cookies. Podemos hacerlo manualmente a través de las opciones de nuestro navegador, aunque si deseas una medida más restrictiva (y por tanto, más segura), también puedes hacer que todos estos datos se eliminen automáticamente cada vez que cierras la ventana de tu navegador. Bajo estas líneas te indicamos cómo puedes hacerlo en Google Chrome y resto de navegadores basados en Chromium.

Para sorpresa de nadie, esta opción se encuentra escondida bajo capas y capas de menús. No es una opción muy popular si hablamos de comodidad, ya que al activarla, cada vez que cerremos Chrome siempre tendremos que iniciar sesión con nuestras credenciales en los sitios web una vez vayamos a abrir de nuevo el navegador. Eso también implica que los sitios web nos volverán a informar acerca del almacenamiento de cookies, ya sabes, ese cartelito que aparece en cada página web que abres. Desde el punto de vista de la seguridad y privacidad es lo mejor, aunque como hemos explicado, puede acabar resultando ser un incordio.

Sea como fuere, si quieres activar esta opción, lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Dirígete al menú de ‘ Configuración ’ de Chrome.

’ de Chrome. Selecciona ‘ Privacidad y seguridad ’.

’. Escoge la opción de ‘ Configuración de sitios ’.

’. Más abajo, dirígete a ‘ Configuración de contenido adicional ’.

’. En este menú, debemos ir más abajo hasta encontrar la opción ‘ Datos de sitios en el dispositivo ’.

’. Una vez aquí, seleccionamos ‘Eliminar los datos que los sitios guardan en tu dispositivo cuando cierras todas las ventanas.

Si así lo deseas, también puedes eliminar las cookies automáticamente al cerrar tu navegador de un sitio en específico. Esto se hace dirigiéndote a ‘Cookies y datos de sitio’ y seleccionar la opción ‘Gestionar los datos de sitios en el dispositivo’. Cuando veamos cada sitio web, podemos hacer clic en el icono de los tres puntos que hay en la parte derecha de cada opción y seleccionar ‘Eliminar al cerrar todas las ventanas’ para hacer que las cookies de esa página web se eliminen automáticamente al cerrar las ventanas de nuestro navegador.

