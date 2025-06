Se acerca el adiós de Windows 10. Así que me he instalado Windows 11 con un truco (de otra forma no soportaría ese sistema)

Como usuario de Windows, he llegado a tener con el tiempo una postura firme frente a ciertas tendencias que Microsoft ha adoptado (traducción: ha intentado meternos con calzador) en sus sistemas operativos: la proliferación de 'bloatware', la imposición de vincular cuentas de usuario con cuentas online, la telemetría intrusiva, la integración forzosa de OneDrive, alto consumo de recursos innecesarios, etc.

En respuesta, la versión de Windows que he estado usando durante un tiempo ha sido Windows 10 IoT Enterprise LTSC: liviano, predecible y sin las 'experiencias' forzadas que inundan las versiones Home o Pro.

Sin embargo, recientemente me compré un nuevo PC, con un hardware que ya no daba problemas con los exorbitantes 'requisitos mínimos' de Windows 11. Y aunque la versión de Windows 10 que venía usando es una excepción por que todavía contará con soporte oficial durante varios años (al contrario que la Home y la Pro, que finalizan el próximo mes de octubre), la actitud de los proveedores de software y hardware parece ser la de forzar a sus usuarios a que den el salto lo antes posible a Windows 11.

Es decir: hace meses que Slack me viene mostrando avisos en ese sentido... ¿qué clase de tecnología usa Slack que no puede funcionar igual de bien en Windows 10? Que me lo expliquen.

Así que, claro, decidí echar un nuevo vistazo a Windows 11... pero no cualquier Windows 11. Quería contar desde el primer momento con un Windows 11 aligerado, optimizado, y con un mínimo de respeto por la privacidad. Así que descarté el Windows 11 que mi PC traía preinstalado de fábrica, y opté por usar una ISO 'customizada' de Windows 11. Pero tampoco cualquier ISO 'customizada'.

Por qué confío en MicroWin

Seamos, claros: por lo general, recurrir a esa clase de ISOs no oficiales para instalar Windows es una idea entre arriesgada y horrible (a no ser que vayas a limitarte a hacer experimentos dentro de una máquina virtual). Pero el caso de la opción que escogí, MicroWin, es particular por su origen y modo de creación:

No es una ISO que te bajes ya hecha de ningún lado, sino que se crea en tu propio equipo modificando una ISO oficial a través de un script. Dado que cualquiera puede leer el código de dicho script , puedes asegurarte de que no haya modificaciones maliciosas de ninguna clase.

, puedes asegurarte de que no haya modificaciones maliciosas de ninguna clase. El script forma parte de la herramienta WinUtil desarrollada por Chris Titus, un famoso informático y blogger que ya es toda una institución en el mundillo de la personalización de sistemas operativos (tanto Windows como Linux). Eso significa que tiene una reputación que mantener, y que hay una amplia comunidad a su alrededor.

WinUtil es una pequeña aplicación de código abierto que permite personalizar a fondo la instalación de Windows 11, eliminando componentes innecesarios y aplicando ajustes que, en versiones estándar, serían imposibles o tediosos. De hecho, la misión original de la app es la de facilitar que tu instalación preexistente de Windows 11 pueda ser 'aligerada' a posteriori, sin necesidad de reinstalar desde cero con su ISO... pero, si tienes la opción de recurrir a esta última opción, se reduce el riesgo de que algo salga mal (y es más exhaustivo).

Paso a paso

Para usar WinUtil, no es necesario instalar nada: todo el proceso comienza abriendo la Terminal de Windows como usuario administrador e introduciendo la siguiente orden en la línea de comandos:

irm "https://christitus.com/win" | iex

Espera unos segundos, y se desplegará la ventana de la app. Ofrece múltiples pestañas con todo tipo de opciones, pero como a nosotros nos interesa la parte de crear MicroWin, haremos clic en la última de ellas, como se ve en la siguiente imagen:

En la barra lateral puedes elegir proporcionarle tu propia ISO de Windows ya descargada, o dejar que la descargue el programa automáticamente desde los servidores oficiales de Microsoft ('Get newest ISO automatically'). Si optas por esa última opción, deberás indicar la compilación de Windows (la última es la 24H2) y el idioma que prefieras, y luego pulsar 'Get Windows ISO':

Una vez descargado, tienes que seleccionar la variante de Windows 11 que quieres instalar (Pro, Home, etc), elegir si quieres inyectar/importar drivers (no es necesario), y especificar (si quieres) el nombre de usuario y contraseña de tu cuenta local por defecto. Una vez que hagas clic en el botón 'Start the process', verás al script haciendo 'su magia' al borrar o configurar componentes del sistema (se van detallando los cambios en la terminal):

Cuando termine, tendrás un archivo ISO listo para grabar en una unidad USB usando apps como UnetBootin o Ventoy, por ejemplo. Luego, el proceso de instalación será el habitual de Windows, por lo que no vamos a entrar ahí. Lo cambios llegan una vez que se termina la instalación, y el sistema queda listo para usar. Atentos a ese menú vacío, a ese volumen de consumo de disco (¡menos de 50 GB!), y a ese consumo de RAM (4 GB) y de CPU:

Esto vuela, gente

Finalmente, si quieres, puedes volver a iniciar WinUtil y usarlo para instalar de golpe gran parte de las aplicaciones gratuitas que necesitarás en tu día a día (en la pestaña 'Install', la primera que se muestra) y reajustes más estrictos de privacidad, por ejemplo (en la pestaña 'Tweaks').

Y lo siguiente que hice fue instalar (a mano, no está disponible desde WinUtil) StartAllBack para cambiar ese menú centrado y mandar al infierno el 'nuevo menú contextual'.

Veredicto

Ya he explicado antes por qué estaba convencido de que MicroWin no oculta malware, pero podría ser —pensarás— que el resultado de personalizar sobre la marcha una ISO de Windows 11 no sea todo lo estable que debiera.

Si este es tu miedo, desde luego no ha sido eso lo que ha mostrado mi experiencia tras dos semanas seguidas usando intensivamente esta nueva instalación del sistema de Microsoft: en todo este tiempo no he sufrido ni un solo cuelgue (ya sea del sistema o de alguna app en particular), y sigue luciendo la misma soltura que el primer día.

Y si tu miedo reside en que Windows Update pueda quedar inutilizable, también te confirmo que mi sistema se ha actualizado sin problemas hasta ahora. Aunque, tratándose de Windows 11, sinceramente, yo tengo más miedo de que 'funcione' que de que no.

