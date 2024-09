Qué son los Windows IoT LTSC: las variantes más ligeras… que Microsoft no parece interesada en que uses

La mayoría de los usuarios de Windows tienen claro que, con independencia de su hablamos de la edición 8, 10 u 11 del sistema operativo, existen dos grandes variantes de las mismas: la Home y la Pro (otra cosa, claro está, es tener claro las diferencias entre ellas).

Pero resulta que existen muchas más variantes (y subvariantes, a su vez) de las mismas. Hoy vamos a abordar un caso muy especial, que suele pasar desapercibido para la mayoría de los usuarios: Windows IoT Enterprise LTSC (disponible tanto para Windows 10 como para Windows 11).

Los tres elementos de su nombre son relevantes:

Enterprise: Pequeñas referencias con Windows Pro (como Pro tiene pequeñas diferencias con Windows Home), sobre todo relativas a la gestión de la seguridad.

Pequeñas referencias con Windows Pro (como Pro tiene pequeñas diferencias con Windows Home), sobre todo relativas a la gestión de la seguridad. LTSC: Siglas de 'Long-Term Servicing Channel'. Significa que, dentro de los Windows Enterprise, éste cuenta con soporte a largo plazo (más que otras variantes de Windows), pero sus ciclos de actualización que se enfocan más la estabilidad y seguridad que en la inclusión de nuevas funciones.

Siglas de 'Long-Term Servicing Channel'. Significa que, dentro de los Windows Enterprise, éste cuenta con soporte a largo plazo (más que otras variantes de Windows), pero sus ciclos de actualización que se enfocan más la estabilidad y seguridad que en la inclusión de nuevas funciones. IoT: Siglas de 'Internet of Things'. Esto puede ser engañoso, porque esta clase de Windows Enterprise LTSC no está orientada a meros dispositivos conectados (los que solemos vincular al 'Internet de las Cosas'), sino a PCs propiamente dichos, pero con funciones particulares (como cajeros automáticos, terminales de punto de venta, quioscos digitales, y dispositivos médicos, entre otros).

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

¿En qué se traduce todo eso?

Lo anteriormente dicho obliga a este Windows a contar con requisitos de hardware menos exigentes que sus equivalentes 'normales'. El caso de Windows 11 IoT es significativo. ¿Recordáis todas esas polémicas exigencias de hardware (últimos modelos de CPU, TPU 2.0, Secure Boot, etc.) que hicieron que el actual SO de Microsoft fuera ininstalable en muchos equipos?

Pues bien, la variante IoT de Windows 11 carece por completo de los mismos: si tu PC podía hacer funcionar Windows 10, puede ejecutar Windows 11 IoT. Y sin necesidad de hacer trampas durante la instalación.

Mejor aún. ¿Recordáis todas esas versiones 'ligeras' extraoficiales de Windows ('Windows Lite', Tiny10/11, etc.), que siempre recomendamos utilizar con mucha cautela porque no son oficiales, pero que cuentan con el atractivo de no traer preinstaladas cantidades ingentes de 'bloatware'?

Pues bien, tanto Windows 11 IoT como Windows 10 IoT carecen por completo de todos esos elementos (o son fácilmente desinstalables), olvídate de Cortana, de la Tienda Microsoft, de OneDrive, de los widgets... En resumen: es el Windows mínimo, ligero, rápido de instalar, sin esos extras innecesarios que, antes de haber empezado a instalar nada, ya se comen el disco duro, la memoria RAM y hasta el espacio visual en el menú de Inicio.

Hasta los paquetes de lenguaje se instalan a posteriori. Pero atentos a ese menú de inicio tan despejadito tras el primer reinicio (y sí, Edge también puede ser desinstalado).

Y esto podemos obtenerlo, repetimos, sin necesidad de ISOs alteradas, ni de programas de terceros: todo proporcionado exclusivamente por Microsoft.

Aparentemente, la idea de la compañía es que los entornos sensibles orientados a tareas profesionales requieren de estos recortes de elementos superfluos, pero que los usuarios domésticos necesitamos tragárnoslos sí o sí... por alguna misteriosa razón.

Explícame despacio eso de las actualizaciones

Que las versiones LTSC sólo reciban actualizaciones de seguridad y correcciones críticas reduce el riesgo de que nuevas funciones o cambios de interfaz introduzcan inestabilidades o problemas de compatibilidad. A cambio, cada versión LTSC tiene un soporte de 10 años. Eso no significa que estemos condenados a usar un sistema inmodificable durante toda una década:

Lo normal es que, durante los primeros 5 años, Microsoft lance 2-3 builds (compilaciones) separadas : Windows IoT LTSC cuenta con 'LTSC 2019' (build 1809) y 'LTSC 2021' (equivalente a la 21H2).

: Windows IoT LTSC cuenta con 'LTSC 2019' (build 1809) y 'LTSC 2021' (equivalente a la 21H2). Además, si eres un usuario con ciertos conocimientos, no resulta difícil instalar en IoT novedades lanzadas para Pro/Home (sin ir más lejos, este artículo se está escribiendo, ahora mismo, en un Windows 10 IoT LTSC que tiene instalado WSA con Google Play, por ejemplo).

Un modelo de licencias no diseñado con los usuarios domésticos en mente

Y es que, a pesar de sus obvias ventajas, los Windows IoT LTSC no están diseñado para el consumidor promedio, y Microsoft no los comercializa activamente para el mercado de consumo general.

El principal motivo de esto radica en su modelo de licencias: Microsoft ha restringido el acceso a Windows IoT LTSC de tal forma que, oficialmente, la adquisición de las licencias se realiza, generalmente, en grandes volúmenes y sólo está disponible para fabricantes de dispositivos (OEM) y clientes empresariales con necesidades muy específicas.

En resumen: no es posible, al menos de forma directa, que un usuario doméstico o incluso un pequeño negocio compre una licencia de Windows IoT LTSC como lo haría con una versión estándar de Windows. Pero sí es posible, por ejemplo, comprar una licencia a un revendedor de licencias: hay varias tiendas online que lo facilitan.

¿Y qué pasa con Windows 11 IoT?

Hemos mencionado varias veces Windows 10 IoT, pero hemos hablado menos de su equivalente para Windows 11. Eso es fácil de explicar: hasta el pasado mes de mayo no se publicó la primera versión 'preview', y no existe por ahora primer lanzamiento oficial, aunque es bastante probable que lo presenciemos durante las próximas semanas (antes de 2025, en cualquier caso).

Pero esto hace que la reventa de licencias no sea una opción aún y que, si no eres un OEM, las únicas opciones que tengas a mano para usarlo, por ahora, sea las siguientes.

Usar una de las copias gratis de evaluación durante 90 días que proporciona Microsoft.

Pagar una suscripción a Visual Studio que incluya Windows IoT Enterprise entre sus beneficios.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Estas son las claves genéricas de Windows 10 y 11: qué son y cómo usarlas al instalar