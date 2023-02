Un Windows 11 mucho más ligero para equipos modestos con 2GB de RAM: así funciona Tiny11

Uno de los aspectos más odiados de Windows 11 son sus requisitos de hardware, haciendo este sistema operativo sea incompatible con múltiples equipos. Y es que aunque tu ordenador esté perfectamente capaz, puede que las limitaciones impuestas por Microsoft te impidan instalar Windows 11.

Aunque hay varias formas de saltarse estas restricciones para instalar Windows 11, hay quienes defienden también que el sistema operativo está plagado de componentes innecesarios, haciendo que aunque tu equipo sea compatible con Windows 11, la experiencia sea pesada y exigente para tu sistema.

Por suerte existe un método para realizar una instalación limpia de Windows 11 pero simplificada para aquellos usuarios que simplemente quieran realizar lo básico. Esto es posible gracias a Tiny11, un proyecto de los mismos creadores de Tiny10. Se trata de una instalación basada en Windows 11 22H2 simplificada para consumir menos recursos y tener una experiencia más agradable.

Puedes instalar Tiny11 con tan solo 8 GB de almacenamiento interno y 2 GB de memoria RAM. Hay bastante diferencia si lo comparamos con Windows 11 en este aspecto, ya que la instalación estándar ocupa unos 20 GB. Además, no es necesario que tu ordenador sea compatible con TPM o Secure Boot.

It's finally here!

Based off of Windows 11 Pro 22H2, tiny11 has everything you need for a comfortable computing experience without the bloat and clutter of a standard Windows installation.

