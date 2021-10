Rufus te facilita actualizar a Windows 11 en PCs no soportados: elimina los requisitos de TPM, RAM y Secure Boot automáticamente

Rufus es una de las herramientas más conocidas y eficientes para crear discos de arranque USB, y ahora que tenemos el nuevo Windows 11 y mucha gente queriendo actualizar de forma manual por, en muchos casos, razones de compatibilidad, la herramienta ha aprovechado para actualizarse y lanzar una versión beta que hace el proceso mucho más fácil bajo ese escenario.

Con la versión beta de Rufus 3.16 que puedes encontrar en su página de GitHub, se ha añadido soporte para una "instalación extendida de Windows 11". Esto es básicamente la opción de deshabilitar los requisitos de 8GB de RAM, TPM y Secure Boot automáticamente al crear un disco de arranque USB con el sistema operativo.

Rufus beta

Solo basta con descargar el ISO de Windows 11, conectar un pendrive a tu ordenador y ejecutar Rufus. Cuando vayas a crear tu disco de arranque, encontraras un par de Opciones de imagen tras haber seleccionado un ISO válido de Windows 11.

La segunda opción, llamada Extended Windows 11 Installation (no TPM/no Secure Boot/8GB- RAM) sirve para justamente eso, crear un disco de arranque USB para instalar Windows 11 en equipos que no tienen ni TPM, ni Secure Boot, ni llegan a 8 GB de RAM.

Cuando los requisitos no son necesarios

Los requisitos mínimos de Windows 11 son unos que tienen mucha tela que cortar, no solo han dejado fuera a muchísimos, pero muchísimos ordenadores, sino que resulta que te los puedes saltar e instalar en sistema incluso sin que tu equipo sea "compatible".

La situación es tan extraña y absurda que la misma Microsoft publicó, en su propia página de soporte, un truco para "hackear" tu Windows 10 y poder actualizar a Windows 11 . Ese truco requiere editar el Registro de Windows y se ofrece "bajo tu propia responsabilidad".

Usar una herramienta como Rufus para realizar una instalación limpia desde cero sin tener que editar nada a mano para saltarse esos requisitos, es bastante más cómodo dependiendo del caso.