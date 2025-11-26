"Es hora de un momento Windows XP SP2": un histórico desarrollador de Microsoft es muy duro con Windows 11 y da su solución para arreglarlo

Dave W. Plummer, histórico desarrollador de Microsoft y padre del Administrador de Tareas, ha lanzado un mensaje claro a Redmond: es hora de un "momento XP Service Pack 2". Su tuit no es solo una crítica, es una petición para detener la carrera por integrar más inteligencia artificial y nuevas relacionadas, para así centrarse exclusivamente en estabilizar un sistema operativo.

Microsoft no está sola en esto: muchos usuarios de sistemas operativos de Apple piden otro momento Snow Leopard (estabilidad en lugar de nuevas funciones), y parece que la compañía de Cupertino hará caso con iOS 27.

El desastre de los comienzos de Windows XP. Para entender la analogía de Plummer, hay que echar la vista atrás. Windows XP es recordado hoy como un sistema operativo legendario, pero en su lanzamiento y primeros años (2001-2003) sufría graves problemas de seguridad. La llegada del gusano Blaster fue el punto de inflexión. El sistema era tan vulnerable que Microsoft tuvo que tomar una decisión radical: parar todo desarrollo de nuevas características, como Plummer recuerda.

Durante meses, recuerda Plummer, los ingenieros no añadieron "valor" al producto; simplemente arreglaron bugs. El SP2 (2004) no fue una actualización estética, fue una operación de rescate que blindó el sistema. Plummer argumenta que Windows 11 necesita ese mismo tratamiento: ignorar el marketing para arreglar los cimientos:

"En términos más simples, dejamos de intentar "agregar valor" al producto a través de características que los jefes de proyecto pensaban que les gustarían a los usuarios y, en cambio, nos enfocamos en las cosas que habían sido importantes durante mucho tiempo, pero que se habían pasado por alto."

Microsoft es consciente. La crítica de Plummer llega en un momento delicado para Microsoft Pavan Davuluri, actual presidente de Windows, reconoció recientemente tras el rechazo a su visión de un "Windows agéntico" que la compañía "tiene que mejorar la experiencia". Davuluri admite que vio quejas sobre fiabilidad, el rendimiento y la facilidad de uso, y que tienen que mejorar.

Parches contra la optimización real. . Los expertos ha reaccionado con dureza ante la reciente "solución" de Microsoft para la lentitud del Explorador de archivos: precargarlo en la RAM al inicio.

Figuras como Steven Sinofsky (artífice de la optimización de Windows 7) y Tim Sweeney (CEO de Epic Games) han calificado esta medida de absurda en la era de los SSD NVMe. El argumento es que, en lugar de limpiar el código (debloat), Microsoft opta por consumir recursos del usuario para "maquillar" la falta de optimización, un truco viejo que denota incapacidad técnica o falta de prioridades claras.

Al igual que XP necesitó blindarse para sobrevivir a internet, Windows 11 necesita funcionar con fluidez y respeto por el hardware antes de pretender ser inteligente. Como dice Plummer: "Solo hasta que no apeste".

