"Una genialidad": el creador del Administrador de tareas de Windows alaba esta función de macOS que Windows no hace como queremos

Dave Plummer es el ingeniero de Microsoft que creó el Administrador de tareas de Windows, y aunque desde hace muchos años no trabaja en la compañía, siempre es interesante leerle en lo que respecta a su opinión sobre el pasado y el presente del sistema.

De él tenemos desde una lista de trucos para el Administrador hasta explicaciones sobre por qué Windows ahora es gratis. Ahora, ha comparado una función de algo muy odiada de macOS con algo muy alabado de Windows. Hablamos del Finder de Mac frente al Explorador de Windows.

Dave Plummer alaba algo que hace que no me vuelva loco cada día

El desarrollador Pieter Levels, más conocido como Levelsio, afirmaba en X que "aún cree que el Explorador de archivos de Windows es superior al raro Finder de macOS". Para responderle, Dave Plummer le ha citado, argumentando que:

"Una genialidad del Finder de Mac es que puedes arrastrar archivos sobre él y este cambia el directorio actual al origen del archivo.

En Windows, en cambio, lo que hace es copiar el archivo. Lo cual nunca es lo que querías hacer".

El último punto es debatible, porque después de tantos años con Windows, muchos usuarios sí querrán copiar archivos cuando los arrastran a una ventana de selección de archivos en Windows tras pulsar el típico botón de 'Examinar', 'Importar', etc.

En lo que estoy muy de acuerdo con el antiguo desarrollador de Microsoft es en que la función de macOS es una genialidad que echo de menos en Windows. A menudo hago capturas de pantalla que subo a Genbeta para escribir artículos como esto. Esté donde esté el archivo, si lo arrastro sobre la ventana de selección de archivos del navegador, el sistema me lleva a la ruta donde se encontraba.

En esta imagen, tengo un archivo localizado en una carpeta que quiero subir como imagen a Genbeta. Así que lo arrastraré al cuadro de selección de arriba, que se encuentra en 'Escritorio'

Al arrastrar el archivo a la ventana para subir a Genbeta, lo selecciona y ya está listo para subir. Sin tener que buscarlo y sin duplicarlo.

Es ideal para webs que no permiten arrastrar directamente el fichero. Si ya los tienes ubicados, es cuestión de arrastrar sin tener que navegar entre directorios de forma algo incómoda por estar llenos de archivos. La cosa se acentúa si no sabes exactamente en qué subcarpeta está el archivo.

En Windows, como decía Plummer, el comportamiento es distinto. Al arrastrar un archivo sobre la ventana de selección, éste se copiará al directorio que ya teníamos en primer plano, duplicando un archivo que en la mayoría de casos no queremos copiar. Eso sí, en el momento podremos subirlo, importarlo o guardarlo igual.

Habrá quien piense que ésta es una cuestión menor, pero es una de esas cosas a las que saco mucho partido en el sistema. Al igual que hasta ahora no me gustaba nada la gestión de ventanas de macOS y me encantaba la de Windows, como su imprescindible historial de portapapeles. Hasta el punto de que me era imposible utilizar el sistema sin utilizar herramientas de terceros que añadieran estas funciones.

