El creador del Administrador de tareas de Windows ha publicado una genial lista de trucos y consejos para usar la herramienta

Si el Administrador de tareas alguna vez se cuelga o deja de funcionar, puedes iniciar otro presionando CTRL + SHIFT + ESC . "Winlogon buscará una instancia existente y tratará de revivirlo por hasta 10 segundos. Si ese Taskmgr no empieza a tomar sentido respondiendo al código secreto en ese tiempo, otro será lanzado. De esa forma nunca estás sin un Taskmgr mientras hayan algunos recursos disponibles".

El Administrador de tareas cargará en modo reducido si hay pocos recursos : por ejemplo, cargará solo la pestaña de procesos si es lo que necesita para arrancar. "Es una de las pocas apps que no 'falla y desaparece' cuando las cosas salen mal".

Si la shell no puede iniciar algo o se cuelga, prueba con el Administrador de tareas : este tiene un modo en el que cargará sin ninguna referencia a shell32.dll y permitirá iniciar programas como CMD.EXE sin el menú inicio.

No debería haber nada que el Administrador de tareas no pueda matar: escalará privilegios (si los tienes) y habilitará privilegios de depuración para adjuntarse y matar aplicaciones si es necesario. "Si el Administrador de tareas no puede matarlo, tienes un problema de kernel". Aquí Plummer acota que después de Windows XP se añadieron algunos límites intencionales a lo que el Administrador de tareas puede matar para prevenir que el usuario matara componentes esenciales de Windows y se autoinfringiera una pantalla azul.