Las teclas F del teclado pueden convertirse en el mejor atajo si las usas bien. Cuando nacieron eran directamente esenciales

De todas las teclas que componen el teclado, claramente las que van del F1 hasta el F12 no son las más utilizadas. Es más, atendiendo a esa grasilla de los dedos reveladora de cuáles apretamos más, hay quien las tiene tan impolutas que probablemente no las haya apretado mucho. Craso error: igual no son tan recurrentes como el socorrido atajo de teclado Control + C y Control + V o el 'Esc' pero qué bien vienen cuando sabes para qué sirven.

Y como pasa con otros tantas cosas en informática e incluso otras combinaciones de teclas como la ínclita 'Ctrl + Alt + Supr', tienen su historia. Ya te adelantamos algo: lo que originó su creación ya no tiene sentido, pero insisto: las teclas de función del F1 al F12 tienen mucha utilidad.

El origen de las teclas de función y por qué hay 12

Allá por las décadas de los 60 y los 70 los ordenadores no disponían de interfaces gráficas las hay ahora. En su lugar, la gente se enfrentaba a un fondo negro y tenía que interactuar valiéndose de comandos de terminal a través del teclado. De hecho, hasta MS-DOS, que nació en 1981, recurrió a un fondo negro pese a que sí que podía con gráficos, como reveló el mítico desarrollador de Microsoft Raymond Chen.

Cabe recordar que en esa época tampoco había ratones, así que insistimos: todo pasaba a través del teclado. Ojo porque ahora sí que tenemos ratón, pero muchas personas seguimos recurriendo a los atajos de teclado simplemente porque es más rápido. No obstante, los atajos de teclado datan de los años 70 y nacieron de la mano de Xerox.

Antaño no había menús desplegables con decenas de funciones como vemos desde los 80, por lo que la única opción pasaba por recordar los comandos y ejecutarlos a la vieja usanza, esto es, a mano y de memoria. Y como no había coherencia entre programas, esto era bastante complicado. De allí surgieron las teclas de función F, una forma de que los usuarios enviaran instrucciones rápidamente a los programas.

Así, estas teclas no tenían un propósito fijo: cada programa podía asignarles la función que considerara útil. Así que entre la memoria del usuario y los textos en pantalla que indicaban qué hacía cada tecla, las aplicaciones de línea de comandos se volvieron mucho más fáciles de usar. El usuario de Reddit Kufat añade además una razón práctica: redujo el número de pulsaciones necesarias para enviar comandos al ordenador. En aquella época, cuando presionabas una tecla, se interrumpía el trabajo del procesador principal, así que minimizar las pulsaciones no era algo baladí.

Por Ruben de Rijcke - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, Wikimedia

En cuanto al motivo por el que hay 12 y no más ni menos tiene que ver con un estándar creado por IBM PC en 1981. Este equipo venía inicialmente con el teclado Model F, que como puedes ver sobre estas líneas, integraba 10 teclas de función en el lateral izquierdo. Más tarde IBM lo sustituiría por el Model M, que era más barato y tenía 12 teclas en la zona superior. Se hizo tan popular que su diseño se convirtió en un estándar de los teclados que ha llegado hasta hoy.

Teclado Model M, el que marcó el camino de las teclas de función hasta hoy. Alejandro Alcolea

Para qué sirven las teclas de función en la actualidad

Como explicábamos más arriba, las teclas de función podían programarse libremente en función del programa, pero hoy en día sus usos están bastante estandarizados: puede que alguna app la interprete de forma diferente, pero hay funciones comunes para la mayoría.

En el listado que ofrecemos a continuación nos referimos a las teclas de función para Windows, ya que en los teclados Mac hay funciones como ajustar brillo o subir/bajar volumen que aparecen impresas sobre las teclas.

F1 . Abre el menú de ayuda del programa activo. Además, con 'Win + F1' abre Edge con una búsqueda de 'cómo obtener ayuda en Windows 11'.

. Abre el menú de ayuda del programa activo. Además, con 'Win + F1' abre Edge con una búsqueda de 'cómo obtener ayuda en Windows 11'. F2 . Sirve para renombrar archivos rápidamente en el Explorador de Windows. Solo hay que seleccionarlo y presionar F2. Además, también permite permite editar una celda en Excel o las hojas de cálculo de Google y acceder a la BIOS al iniciar el ordenador.

. Sirve para renombrar archivos rápidamente en el Explorador de Windows. Solo hay que seleccionarlo y presionar F2. Además, también permite permite editar una celda en Excel o las hojas de cálculo de Google y acceder a la BIOS al iniciar el ordenador. F3 . Abre la función de búsqueda en muchos programas. Si la presiones varias veces, pasa al siguiente resultado.

. Abre la función de búsqueda en muchos programas. Si la presiones varias veces, pasa al siguiente resultado. F4 . En el explorador, coloca el cursor en la barra de direcciones. Si la combinas con teclas como, 'Alt + F4' se cierra la ventana actual y con 'Ctrl + F4' se cierra la pestaña activa.

. En el explorador, coloca el cursor en la barra de direcciones. Si la combinas con teclas como, 'Alt + F4' se cierra la ventana actual y con 'Ctrl + F4' se cierra la pestaña activa. F5 . Pocas presentaciones necesita la tecla para refrescar en navegador. Con 'Ctrl + F5' realiza una actualización forzada ignorando la caché.

. Pocas presentaciones necesita la tecla para refrescar en navegador. Con 'Ctrl + F5' realiza una actualización forzada ignorando la caché. F6 . Coloca el cursor en la barra de direcciones del navegador, como hace F4 en el Explorador.

. Coloca el cursor en la barra de direcciones del navegador, como hace F4 en el Explorador. F7. Invoca la revisión ortográfica en las aplicaciones de Microsoft Office. Con 'Shift + F7' se abre el diccionario de sinónimos.

Invoca la revisión ortográfica en las aplicaciones de Microsoft Office. Con 'Shift + F7' se abre el diccionario de sinónimos. F8. Hoy en día tiene poco uso, pero para versiones veteranas de Windows se usaba para entrar en el modo seguro al arrancar. Hoy en día, con 'Alt + F8' se abre la ventana de macros en Office y en Excel permite extender la selección.

Hoy en día tiene poco uso, pero para versiones veteranas de Windows se usaba para entrar en el modo seguro al arrancar. Hoy en día, con 'Alt + F8' se abre la ventana de macros en Office y en Excel permite extender la selección. F9. En Word actualiza los campos del documento. En Outlook, fuerza el envío y recepción de correos o recalcula fórmulas.

En Word actualiza los campos del documento. En Outlook, fuerza el envío y recepción de correos o recalcula fórmulas. F10 . Activa la barra de menús en muchos programas. En Chrome, activa el menú de tres puntos. La combinación 'Shift + F10' equivale a un clic derecho.

. Activa la barra de menús en muchos programas. En Chrome, activa el menú de tres puntos. La combinación 'Shift + F10' equivale a un clic derecho. F11 . Activa o desactiva el modo de pantalla completa en navegadores y otras muchas aplicaciones.

. Activa o desactiva el modo de pantalla completa en navegadores y otras muchas aplicaciones. F12.Abre las herramientas para desarrolladores en los navegadores, mostrando la estructura y actividad de la página web.

Es importante considerar que si las teclas de función tal cual no te resultan útiles, siempre puedes reasignarlas con el 'Keyboard Manager,' incluida en el paquete PowerToys de Microsoft.

Portada | Foto de Patrick Campanale en Unsplash



