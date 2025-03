Un ingeniero de Microsoft desvela 30 años después que MS-DOS podía hacer gráficos pero prefirieron una interfaz de texto

Mi primer ordenador llegó a casa con Windows 3.1 y MS-DOS y todavía recuerdo cómo anoté en un papel mis primeros comandos para navegar entre directorios, ver su contenido, borrarlos o editarlos. Era como aprender un nuevo idioma (de hecho, lo es) frente a una interfaz en negro poco amigable. Sin embargo, cuando entraba en Windows se acababa la necesidad de recordar comandos en favor de unas carpetas y menús coloridos que podía ver.

Después aprendí a usar MS-DOS y me vino de lujo después para las diferentes terminales que he usado a lo largo de mi vida e incluso para sentar las bases de aprender a programar. Pero hay que reconocerlo: la interfaz de MS-DOS echaba para atrás.

Era potente y funcionaba bien, pero no cabe duda que habría llegado a mucha más gente si tuviera un aspecto más intuitivo y agradable. Pues bien, parece que MS-DOS podría haber lucido mucho mejor de lo que lo hacía y la respuesta llega ni más ni menos que de Raymond Chen, desarrollador de Microsoft con más de 30 años de experiencia en la empresa y algo así como el historiador oficial de Windows.

¿Por qué usar gráficos cuando puedes tener una pantalla totalmente en negro?

MS-DOS comenzó su andadura en 1980 y se convirtió en el principal sistema operativo para ordenadores personales hasta mediados de los 90, fecha de llegada del mítico Windows 95 con el que Microsoft pegó el volantazo definitivo hacia las interfaces gráficas. Esta versión de Windows fue la que cambió todo, sentando las bases de muchas funciones que se siguen usando en la actualidad.

Este año se cumplen tres décadas de ese hito pero en cualquier caso, la hegemonía de Microsoft en los PC ha sido abrumadora en los últimos 40 años, como evidencia este vídeo, dejando patente que MS-DOS tuvo su público. Quién sabe qué hubiera pasado con otra interfaz más amigable.

¿Significa eso que antes del 95 no pudieran usar interfaces gráficas? No, la prueba está en ese Windows 3.1 con el que servidora se estrenó fue uno de los Windows antecesores, las versiones 1.0, 2.0, 3.0 y 3.1. Pero es que Microsoft también pudo implementar gráficos en MS-DOS pero decidió no hacerlo y apostar por el texto. Así lo explica Chen en el blog de devs de Microsoft:

Sí, MS-DOS podía hacer gráficos, en el sentido de que no impedía activamente hacer gráficos. Sin embargo, eras responsable de todo tú mismo. No había s gráficas primitivas aparte de una llamada de BIOS para trazar un solo píxel. Todo lo demás dependía de ti y no querías usar la llamada de la BIOS para trazar píxeles porque era lento. Si querías tener un mínimo de rendimiento, tenías que acceder directamente al búfer de fotogramas.

Es decir, la capacidad del software era limitada como para crear un entorno estable como interfaz ya que para hacerlo posible era necesario escribir en una biblioteca de gráficos desde cero. Es decir, se necesitaba una llamada desde la BIOS para dibujar solo un pixel, lo que resultaba enormemente lento. Simplificando y en pocas palabras, aunque era posible, no era una una buena idea en términos de rendimiento, esfuerzo e inversión.

De hecho, Windows 95 necesitó de al menos una tarjeta de vídeo VGA para mover los parámetros, un componente avanzado para ese momento. Y no acaban aquí las limitaciones: también había problemas con cuadros de diálogo, soporte de idiomas, animaciones... todo esto supone un mayor esfuerzo de programación que complicaba el asunto. Cabe recordar además que el máximo de memoria disponible era de 640KB.

En aquellos momentos ya tenían Windows 3.1 superando esas limitaciones y con todo lo necesario para emprender la aventura de Windows 95 que marcaría un antes y un después. De haber apostado por un MS-DOS con gráficos, es probable que este sistema operativo terminase siendo inestable por su falta de optimización y componentes necesarios. La historia les ha dado la razón.





En Genbeta | Nueve sistemas operativos originales y diferentes: de Plan9 a CollapseOS

Portada | Yeo Kheng Meng