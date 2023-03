Este vídeo muestra la evolución de los sistemas operativos de escritorio desde 1978. Es la mejor prueba del brutal dominio de Microsoft

Es probable que en 1978 muchas de las personas que nos leen no hubieran nacido (me incluyo). No es de extrañar: el primer PC de la historia llegó a las tiendas en 1981 y lógicamente era muy diferente a los que conocemos ahora. El hardware ha cambiado una barbaridad como también lo han hecho los sistemas operativos que albergan... y los actores protagonistas. He buscado cómo era el escenario en la fecha de mi nacimiento y me he llevado una sorpresa: solo dos de las empresas siguen haciendo SO. Te invito a que hagas lo mismo.

Este vídeo publicado en YouTube y creado por el usuario llamado James Eagle con datos de Ars Technica, Statcounter, NetMarketShare, ZDNET, CNET , hace un repaso visual de cómo han evolucionado los sistemas operativos de escritorio desde 1978 hasta hoy, hablamos de versiones y cuotas de mercado. Dos minutos y medio donde descubrir y recordar imperios que brillaron con fuerza y se apagaron, la fortaleza de otros que han aguantado hasta nuestros días y un documento claro sobre el éxito (o fracaso, te miro a ti, Windows Vista) de las diferentes versiones de Windows.





El ascenso de Microsoft y la superviviencia de Apple, en un quesito

A la juventud que nos lee quizás no le suenen los nombres como TRSDOS, Commodore o Atari (aunque estos últimos están viviendo una segunda época dorada gracias a amantes de los retro y merchandising vario), pero ellos junto a un primigenio Apple Dos se repartían prácticamente el pastel hace 45 años de los sistemas operativos de escritorio.

Así lo hicieron hasta bien entrados los 80, momento en el que IBM PC, Mac OS y MS-DOS aterrizaban con fuerza en el panorama informático. Los 80 están marcados por la heterogeneidad, con MS-DOS erigiéndose con fuerza para el cambio de década y los años posteriores, llegando a superar el 80% de cuota allá por el 96.

Justo un año antes ve la luz un sistema operativo llamado a cambiarlo todo: Windows 95. No era el primer Windows (servidora tuvo Windows 3.1 en aquel primer ordenador que tuve como regalo de Comunión), pero sí el que iba a marcar un antes y un después en los sistemas operativos de escritorio. Las interfaces gráficas habían llegado para quedarse destronando a las nada intuitivas pantallas negras con prompts.

Desde este momento el dominio de Windows es total. Ya no es Windows vs. otros sistemas operativos si no qué versión de Windows usas (si bien Mac OS sigue evolucionando y manteniendo su cuota de usuarios, que con el paso del tiempo va creciendo). Así, el cambio de siglo se salda con Window 95, Windows 98 y Windows NT copando el 90% del total.

La tónica se mantiene en el siglo XXI, con Windows XP como un digno sucesor capaz de alcanzar el 86% de cuota de mercado en el verano de 2006. Mientras a XP le sale cara, a Vista le toca la cruz: a duras penas alcanza el 16%. Llegamos hasta nuestros días manteniendo prácticamente todo el quesito en azul (el color elegido por el creador para Windows) con una persistente franja roja de Mac OS, capaz de lograr un 17% de cuota en los últimos años; y Chrome OS, que apenas ha superado el 1%.

El vídeo termina en enero de 2023, momento en el que Windows 1o es el sistema operativo dominante con un 48%, por encima del 18% de su sucesor, Windows 11.

Portada | Montaje con pantallazo del vídeo de James Eagle vía YouTube y Codioful (Formerly Gradienta) en Unsplash

