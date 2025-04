Bill Gates confiesa que el atajo de teclado más famoso de Windows no debería existir: 'Fue un error'

Atajos de teclado para Windows hay muchos, otros más rebuscados y poco conocidos y otros sencillamente imprescindibles. De hecho, aunque los atajos de teclado no sean lo tuyo, seguro que no se te escapan algunos como copiar/pegar o la combinación de teclas más mítica de Windows: 'Ctrl + Alt + Supr'.

Cuántos quebraderos de cabeza y atascos me habrá solucionado durante décadas este atajo y sé que no estoy sola en esto. Esta combinación de teclas casi mágica invocada al Administrador de tareas, clave para desatascar cualquier programa bloqueado. De ahí mi sorpresa cuando he descubierto que hace 12 años Bill Gates reveló que ese atajo fue un error.

¿El mejor atajo de Windows? Un error, según Bill Gates

Es cierto que no es precisamente una combinación de teclas cómoda de introducir, en tanto en cuanto necesitas las dos manos (aunque como detallan en Gamestar, hay un truco para acceder al mismo atajo a una mano: usando Ctrl + Alt Gr + Del), pero de ahí a considerarlo un error va un buen trecho. Pues bien, el cofundador de Microsoft lo acaba considerando en una entrevista en la Universidad de Harvard que tuvo lugar hace más de una década.

Precisamente al preguntar a Bill Gates sobre la necesidad de usar tres dedos, el filántropo intenta dar primero una explicación técnica sobre lo que pasa cuando enciendes el ordenador, momento en el que ves algunas pantallas y tarde o temprano escribirás tu contraseña. En ese momento explica Gates que quieres 'tener algo que hagas con el teclado que envíe una señal a un nivel muy bajo del software—de hecho, algo codificado directamente en el hardware—para asegurarte de que realmente está cargando el sistema operativo que esperas.'

En pocas palabras, la idea es que al encender el PC y llegar a la pantalla de inicio de sesión haya una forma de asegurarse de que realmente estás interactuando con el sistema operativo legítimo y no con un programa malintencionado que simula una pantalla de inicio de sesión para robar tu contraseña.

Lo ideal habría sido tener un único botón para hacer esa función, pero reconoce Gates que el diseñador de teclado de IBM no quiso incluirlo. Así que lo apañaron con la combinación de teclas (Ctrl + Alt + Supr) para conseguirlo. El filántropo concluye que 'programamos un pequeño nivel que requería una combinación de teclas... fue un error.'

Un error en tanto en cuanto la solución no era la idónea, ya que un botón sería mucho más práctico e intuitivo. La confesión desata los aplausos y risas del público porque ese error se ha convertido ya en una característica icónica de su SO. Por cierto, si solo quieres abrir el Administrador de tareas, también puedes hacerlo usando el atajo Ctrl + Shift + Esc.

Portada | Flickr (Statsministerens kontor, Michael Kappel)