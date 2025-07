Un 'vlog' de la crucifixión de Jesús o mostrando el Jardín del Edén: así son los vídeos generados por IA que enganchan a los usuarios

La inteligencia artificial no deja de sorprendernos, y sus últimos usos se están haciendo muy virales en redes sociales como TikTok, con recreaciones de historias bíblicas como si sus protagonistas fueran influencers y vloggers de la actualidad. Y el propio Jesucristo es uno de los que ha sido recreado en estos TikToks como si fuera un auténtico vlogger (con palo selfie incluido).

Estas recreaciones llegan a TikTok e Instagram con una gran cantidad de visitas a sus espaldas, y todo gracias a la inteligencia artificial. En algunos de los vídeos se muestra a Jesús sujetando su “móvil” mientras se encuentra en la Última Cena. Aquí dice lo siguiente:

“Hola chat, ya estamos a mitad de la cena. Judas ni siquiera pudo hacer contacto visual.”

Unos 'vlogs' controvertidos que relata la historia de la Biblia

A primera vista, este tipo de vídeos puede parecer un sacrilegio hacia la cultura cristiana, al mostrar a diferentes figuras bíblicas como Jesucristo como si fueran vloggers, pero, por otro lado, se perciben como una forma creativa de relatar el contenido de la Biblia. Y muchas de ellas con miles de interacciones como me gustas o comentarios, lo que demuestra que la gente de verdad se engancha a algunas de estas historias cuando llega al feed general.

Pero Jesucristo no es el único que aparece en estos vídeos. También hay otros protagonistas como José de Nazaret, que aparece relatando un día en su vida: desde su paso por el mercado comprando higos hasta haciendo una hoguera para terminar el día.

Estos vídeos han sido generados a través de Veo 3 y están sirviendo como contenido para diferentes cuentas de TikTok. Algunas lo enfocan desde una perspectiva cómica, mientras que otras intentan respetar de forma más fiel lo que se relata en los textos religiosos.

En canales como @PixelVlog podemos ver cómo Adán y Eva hacen un vlog a lo largo del Paraíso, relatando las diferentes normas que deben seguir, como por ejemplo no comer la manzana. También aparece la serpiente incitándola a desobedecer. Además, se pueden encontrar vídeos clásicos del estilo "Get ready with me" en el Paraíso, o a María y José relatando en directo el nacimiento de Jesús.

El humor y los guiños a la cultura digital actual son una constante. Jonás se graba un selfie-vídeo desde el interior de la ballena pidiendo disculpas a Dios y a los marineros, y David presume de su destreza con la honda antes de enfrentarse a Goliat. Esta mezcla de relato sagrado y jerga de redes sociales ha demostrado ser una fórmula de éxito para la viralización.

¿Evangelización 2.0 o simple irreverencia?

El hecho de que algunos de estos vídeos generados con inteligencia artificial hayan comenzado a despuntar en redes sociales ha abierto un interesante debate. Como comentábamos antes, puede ser un sistema atractivo para hacer llegar el evangelio a los más jóvenes.

Por otro lado, también se puede interpretar como una banalización o incluso una falta de respeto hacia las figuras y los textos sagrados del cristianismo. La discusión está servida, pero lo innegable es el ingenio que hay detrás de la idea y la capacidad de la inteligencia artificial para generar narrativas completamente nuevas a partir de material preexistente.

Más allá del debate teológico, esta tendencia es un claro ejemplo del poder de la IA para transformar la creación de contenido. Lo que hasta hace poco requería un complejo trabajo de animación y producción, ahora está al alcance de cualquiera con una buena idea y acceso a las herramientas adecuadas. La Biblia contada por vloggers es solo el principio de una nueva era para el storytelling digital, una en la que los límites entre lo histórico, lo sagrado y lo viral son cada vez más difusos.

Portada generada con Inteligencia Artificial

