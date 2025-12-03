HOY SE HABLA DE

Un profesional en Asturias y su despido muestran que en España se puede geolocalizar a un trabajador y despedirlo por su ubicación

Este hombre trabajaba en una empresa de ascensores y muchos días fichaba su salida del trabajo estando ya en casa

Anastasiia Nelen Ki Piets6pk Unsplash
Facebook Twitter Flipboard E-mail
barbara-becares

Bárbara Bécares

Editor
barbara-becares

Bárbara Bécares

Editor
Linkedin
3408 publicaciones de Bárbara Bécares

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias sirve para aclarar una duda: cuánto de legal es que tu empresa te vaya geolocalizando y use esta información para decidir si pueden despedirte. 

El profesional afectado es un técnico de mantenimiento de ascensores, que contaba con una aplicación de control horario que registraba su horario y también el punto exacto desde el que fichaba. 

Usar la huella dactilar es lo más común para fichar en el trabajo, pero ahora Europa lo ha prohibido y quieren multar
En Genbeta
Usar la huella dactilar es lo más común para fichar en el trabajo, pero ahora Europa lo ha prohibido y quieren multar

El horario de trabajo del protagonista de esta historia era de lunes a viernes de 08.20 a las 4 de la tarde. El 29 de febrero de 2024 el hombre recibe un escrito de la empresa en la que se le comunica su despido disciplinario por no realizar su jornada laboral diaria. 

Registro desde su casa

Como recoge Xataka, la jornada laboral del empleado comenzó a mostrar patrones extraños. Por ejemplo, había diversos fichajes de salida realizados desde el domicilio del empleado. Es decir, el registro indicaba que el técnico acababa su jornada laboral desde su casa. Como aclara la sentencia:

Una empresa española fue obligada a indemnizar a un empleado por recurrir al reconocimiento facial para vigilarle irregularmente
En Genbeta
Una empresa española fue obligada a indemnizar a un empleado por recurrir al reconocimiento facial para vigilarle irregularmente
"La aplicación indica que, en el período comprendido desde el 8 de enero al 6 de febrero de 2024, hasta en 11 ocasiones, la posición de geo localización del trabajador, en el momento de apertura de la aplicación, es la de su domicilio en Langreo. El actor no presta servicios en régimen de teletrabajo".
Un vistazo a…
Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

La empresa lo alertó y el trabajador siguió

Como se recoge en la sentencia, la empresa no actuó de inmediato. Antes del despido, emitió advertencias al trabajador y le recordó el funcionamiento de la aplicación. Pero los fichajes desde casa continuaron, lo que llevó a la empresa a interpretar que se estaba incumpliendo la jornada laboral pactada. 

Estar en el retrete no es trabajar: en Suiza, un juez permite obligar a que los empleados fichen antes y después de ir al baño
En Genbeta
Estar en el retrete no es trabajar: en Suiza, un juez permite obligar a que los empleados fichen antes y después de ir al baño

El despido se produjo por considerar que el trabajador concluía su jornada antes de la hora ya que el fichaje de salida se realizaba ya desde su propia casa y no desde el lugar de trabajo. Como explican desde Xataka, la Sala de lo Social del TSJA confirmó la decisión del despido disciplinario y validó el uso de la geolocalización como prueba.

Leyes que amparan la decisión

El artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores especifica que "el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales". Eso se traduce a que el sistema de control horario con geolocalización está justificado.

Salir del trabajo en el momento exacto en que termina tu horario es sancionable bajo el nuevo registro de jornada
En Genbeta
Salir del trabajo en el momento exacto en que termina tu horario es sancionable bajo el nuevo registro de jornada

Por otro lado, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos (LOPDGDD) regula los sistemas de geolocalización. Su artículo 90 exige informar de forma clara sobre la existencia de estos sistemas, su finalidad, el alcance del tratamiento y los derechos de protección de datos. 

Como esta era una aplicación de la empresa en un dispositivo también propio de la empresa y con un sistema que el trabajador conocía bien, está justificado su uso. Además, la aplicación solo registraba la ubicación cuando se abría la aplicación.

Vía | Xataka

Imagen | Foto de Anastasiia Nelen en Unsplash

En Genbeta | El Supremo pone límites al "de lunes a domingo": las empresas no pueden imponer de repente trabajar en fin de semana sin pacto previo



Temas
Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios