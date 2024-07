Este "Google Maps" interactivo te lo pone fácil para descubrir miles de puntos de interés sobre la Segunda Guerra Mundial

No olvidar y no volver a cometer los mismos errores son dos de las máximas más importantes de la historia. Y a pesar de que el ser humano tienda a ello, existen numerosos esfuerzos por intentar que eso no ocurra. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más influyente de la historia reciente, y por ello mismo existe una gran masa de contenido cultural que hace referencia a los acontecimientos de esos cruentos años.

Con el fin de que esos recueros perduren, también existen multitud de proyectos muy interesantes y que van además dirigidos a los amantes de la historia de esta guerra. Uno de estos es, sin duda, Kilroy Trip, que es algo así como un “Google Maps” plagado de ubicaciones importantes de la Segunda Guerra Mundial. Bajo estas líneas te contamos los detalles.

Un viaje al pasado a través de cientos de ubicaciones de la Segunda Guerra Mundial

Kilroy Trip, nombre que hace referencia al famoso ‘Kilroy Was Here’ que los soldados dibujaban mientras se encontraban luchando en el frente, es un proyecto que tiene el fin de recopilar el máximo número de ubicaciones que han sido importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Con el lema “guía virtual para el turismo del recuerdo”, esta web nos anima a echarle un ojo desde casa a las múltiples ubicaciones como bunkers, museos, edificios, monumentos, vehículos, y muchos más elementos importantes durante el conflicto.

Además de poder repasar todas estas ubicaciones en formato de lista, la web también ofrece un mapa donde podremos echarle un ojo a todos los lugares históricos y elementos que han escrito parte de esta sangrienta historia. Podemos filtrar por categorías o buscar por algún punto en concreto mientras navegamos por el mapa descubriendo todas las localizaciones recopiladas por la web.

Puedes acceder al mapa tanto a través del navegador de tu ordenador, como desde su app para Android y iOS (desde una webapp). La web recopila casi 3.400 puntos de interés con fotos y descripciones y un total de 13 categorías. Al pinchar sobre cualquier elemento del mapa, descubriremos una breve descripción de la historia que encierra ese punto de interés. Así pues, podemos escoger visitar de forma virtual un edificio histórico, un cementerio, búnkeres, o incluso alguno de los vehículos militares más utilizados durante el conflicto.

El mapa ha sido creado con OpenStreetMap, y en él podemos deslizar por las ubicaciones donde perduran dichos puntos de interés. Si seleccionamos algún punto, justo al lado de la descripción también veremos una lista de los elementos más cercanos al punto que acabamos de abrir para así seguir explorando todo el contenido.

Una de las localizaciones con más puntos de interés (por razones lógicas) es la playa de Omaha. De esta manera, si nunca has tenido la oportunidad de visitar Normandía, al menos puedes hacerlo de forma virtual conociendo buena parte de sus puntos de interés. Te animamos a echarle un ojo a los miles de sus puntos de interés repartidos en múltiples países.

Imagen de portada | KilroyTrip

