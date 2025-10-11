Dónde tienes que trabajar en España si quieres ganar más: trabaja en una empresa grande o hazte funcionario

Uno de los factores determinantes a la hora de presentar nuestra candidatura a un puesto de trabajo o continuar en él es el salario. Y es que aunque haya otras características importantes como la flexibilidad, el ambiente salarial o la perspectiva de crecimiento, la realidad es que en el estado español los sueldos son bajos (en comparación con la media europea). Además, el segmento más perjudicado son los recién llegados: la generación Z (a los que por cierto, parece importarles menos).

Con esto en mente, tiene sentido pensar tanto en quienes orientan su formación hacia una mayor empleabilidad y sueldos más altos, como en cambiar de trabajo para conseguir un salario mayor. Cambiar de trabajo pero, ¿a dónde? El informe de 'Determinantes salariales en la Unión Europea' de Eurostat lo deja claro y hay sorpresas: en España la sanidad no es una buena idea.

Dónde tienes que trabajar en España si quieres ganar más

Para este estudio de Eurostat han tenido en cuenta los datos de 20 millones de personas trabajadoras en todo el territorio y para determinar cómo y dónde se obtienen mejores sueldos consideran aspectos como la edad, el sexo, el nivel educativo, la duración del contrato y el tipo de empleo y también el sector.

El tamaño de la empresa es crucial. Así y en general, cuanto más pequeña sea, menor es el salario mínimo por hora. Así que en pocas palabras: si trabajas en una corporación con plantilla de más de mil personas, mejor. Eurostat apunta a una mayor presión competitiva sobre las pymes al tener más competidores en el mercado y más productividad en las más grandes, con más margen para negociar salarios, incentivos o absorber costes laborales. La diferencia entre los diferentes segmentos es clara en España, pero no está tan abismal como en Alemania o Bulgaria.

Tamaño de la empresa vs salarios por país

Respecto a las diferencias entre el sector público y el privado, el panorama es de lo más heterogéneo en función del país. Así, en Alemania o en Bulgaria el funcionariado gana bastante menos. De hecho, en solo siete estados el funcionariado tiene salarios más altos. En este grupo precisamente se encuentra España, con un 9% más. Atendiendo al informe, hacerse unas oposiciones en España para ganar más es una buena idea.

No obstante, ese efecto positivo no es generalizado en todos los ámbitos del sector público. En el estado español si quieres ganar más dentro de lo público, mejor prepararse para los puestos de la administración, defensa y servicios centrales, donde se acumulan los salarios más altos.

Salarios de Administración Pública respecto a otras actividades, por países

Como adelantábamos en la introducción, la sanidad no sale muy bien parada: en 15 de los 27 países los sueldos están por debajo del resto de los sectores económicos. En el caso de España, el funcionariado de sanidad gana un 5% menos. Sin embargo, en la educación es ligeramente mayor (un 1%) respecto a la economía.

Si hablamos de regiones, el estado español es un país de contrastes. El estudio emplea Madrid como referencia para comparar dentro del territorio y solo una zona le supera: el noreste, superándola por cuatro puntos. En el otro lado de la balanza, el noroeste, centro y Canarias, con hasta un 8% respecto al salario mínimo de la población de Madrid.



