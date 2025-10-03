Los trabajadores jóvenes son la generación a la que menos le importa el salario. Pero valoran mucho otras cosas de una empresa

La generación Z está entrando de lleno en un mercado laboral global lleno de cambios y con mucha incertidumbre por la IA y los despidos masivos de los últimos años. Esto lleva a una enorme cantidad de estudios para conocer más sobre esta generación.

Los expertos en recursos humanos y en talento advierten de la importancia de atraer a la juventud a las empresas y saber qué les motiva dentro de su entorno laboral. Captar y retener talento es de los grandes retos que enfrentan las compañías. Y es muy importante conocer qué prioridades tienen a la hora de aceptar un empleo.

La consultora Deloitte afirmaba en un informe de 2023 que la juventud "tiene una perspectiva totalmente única de las carreras profesionales y de cómo definir el éxito en la vida y en el mundo laboral" frente a los mayores. Sus prioridades son encontrar un equilibrio entre la vida laboral y personal pero también que su trabajo tenga un sentido de propósito y poder aprender y adquirir nuevas habilidades.

Con el tiempo sí que hay un cambio a este respecto. La constante subida del precio de la vivienda, casi inasequible en muchas ciudades ha hecho que en los estudios realizados al respecto en este año 2025 el salario sí haya ganado más importancia entre la generación Z española a la hora de buscar un trabajo, pero es importante que tienen otros aspectos que valoran también mucho.

Qué aprecian los jóvenes españoles para escoger un empleo

Es muy interesante que tanto la generación Z como los millennials priorizan el desarrollo profesional mientras que a muchos no les motiva alcanzar puestos de liderazgo. "Se centran en la conciliación de la vida laboral y personal, así como en el aprendizaje y el desarrollo".

Ya hemos visto otros estudios que afirman lo mismo: se han dado cuenta que los puestos de poder no siempre compensan en cuanto a remuneración y suponen un sacrificio al bienestar y al tiempo libre, en ocasiones. Hay estudios que apuntan a que la juventud prioriza su autonomía y su paz mental antes que liderar equipos.

Según el último informe, ganar dinero es importante para ellos, pero también lo es encontrar un trabajo significativo y bienestar. Buscan carreras que equilibren adecuadamente estos factores, una "trilogía" que puede ser difícil de encontrar". Por tanto, dinero, propósito y bienestar y equilibrar estos tres aspectos sienta las bases de la felicidad en la generación Z y los millennials. Explican los expertos que para los empleadores puede ser la clave para atraer talento,reducir la rotación y aumentar el compromiso.

Y que hace falta comprender mejor los retos a los que se enfrenta esta fuerza laboral en ascenso y su impacto en los empleadores y el lugar de trabajo.

Una generación con carácter

En el año 2023 consideraba Deloitte que podría pensarse que la generación Z ha surgido como un grupo pragmático, reacio al riesgo y no emprendedor, motivado por la seguridad laboral teniendo en cuenta que se criaron en años de incertidumbre, con la pandemia que nos encerró en casa y los despidos que protagonizaron el año 2022. Pero se observaba una imagen más matizada:

Puede ser que, precisamente por haberse criado en unos años de crisis global, "la Generación Z valora el salario menos que cualquier otra generación: si se les da la opción de aceptar un trabajo mejor pagado pero aburrido versus un trabajo que era más interesante pero no tan remunerado, la generación Z se muestra bastante dividida en cuanto a la elección".

En general, para todas las edades, el salario es el factor más importante a la hora de decidir un trabajo, pero no tanto para los más jóvenes. De todos modos, los estudios van mostrando cierto cambio estos años: con la inflación y la subida de la vivienda también las generaciones jóvenes son totalmente conscientes que para lograr bienestar se necesita un sueldo digno. De hecho, como recoge Forbes, con el tiempo el coste de la vida ha pasado a ser una gran preocupación de los trabajadores más jóvenes.

De todos modos, es importante que para ganarse el corazón de la generación Z, las empresas y los empleadores deberán destacar sus esfuerzos por "ser buenos ciudadanos globales" y es que una persona joven quiere trabajar en una empresa comprometida con importantes causas que les preocupan: la sostenibilidad, el cambio climático, sobre todo.

La gente joven tiene cierto desencanto

Sobre el dinero puede haber otras razones de peso, según otros estudios e investigaciones: se han resignado a que sus salarios ya no dan para vivir holgadamente como pasaba a otras generaciones. El 70,4% de los jóvenes en España que trabajan siguen viviendo en casa de sus padres y en nuestro país la edad media de emancipación está en los en 30,4 años

Hay que recordar otros estudios analizados en Genbeta para conocer a la gente joven y saber adaptarse a ella. La generación Z también es la que más estrés está sufriendo en el mundo laboral al que está entrando ahora y donde se encuentran espacios de mucha exigencia o ciertos aspectos muy tóxicos de sus jefes o sueldos precarios para hacer frente a la vida y a la vivienda.

También es la que más teme tomar vacaciones para no sufrir problemas o no ser considerados perezosos. Y, como hemos recordado en reportajes de Genbeta tratando de entender las nuevas dinámicas y como recomiendan algunos expertos, es mejor hacer esfuerzos por entenderlos, que simplemente criticar a la juventud.





Imagen| Foto de Nicolas Lobos en Unsplash

