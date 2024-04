La Generación Z es la más infeliz de todas... y el trabajo tiene mucho que ver

Una nueva investigación muestra que de todas, la generación de la joven joven, la conocida como Z, se declara como la menos feliz. Como ya hemos visto, la información que nos llega de la Generación Z es muy importante también para empresas ya que están aterrizando de lleno en el mercado laboral con nuevas normas de juego y conocer bien a la gente es la forma de conseguir retener talento.

Ahora sabemos con un nuevo estudio que el secreto para aumentar su felicidad puede encontrarse en esos datos. La encuesta, realizada por Gallup en colaboración con la Fundación Walton, recopiló datos de más de 2.000 estadounidenses de la generación Z (de 12 a 26 años).

De las personas encuestadas, aproximadamente el 75% informó estar al menos algo feliz, como muestran los datos. Sin embargo, el número disminuye significativamente a medida que iban alcanzando la edad adulta. Además, las personas de la generación Z que tienen entre 18 y 26 años son menos propensas a calificar positivamente sus vidas que las generaciones anteriores cuando estaban en ese rango de edad.

Qué da felicidades a una persona joven

Dos factores estaban fuertemente correlacionados con la felicidad de la generación Z: cuánto tiempo tenían para dormir y relajarse los fines de semana, y, sobre todo, tener un sentido o un propósito. Y aquí es donde entra en juego el sistema laboral.

Las personas que dijeron estar más felices eran aquellas que se levantaban cada día sintiendo que el trabajo que llevaban a cabo o sus estudios son interesantes e importantes.

"Lo que es importante para la Generación Z es si sienten que su vida importa y están marcando la diferencia, más que si van a trabajar para ganar mucho dinero, obtener un gran ascenso, cosas así", agregó el autor del estudio.

Ya habíamos visto que los trabajadores jóvenes son la generación a la que menos les importa el salario. Pero valoran mucho otras cosas de una empresa. De todos modos, hay que tener cuidado con romantizar esto y que no pueda ser una excusa usada por las empresas para no centrarse en pagar buenos salarios, porque también esta generación se enfrenta a un mercado de la vivienda de precios altísimos que no son accesibles con los ingresos.

De hecho, el estudio de Gallup también dice que, aunque un poco menos preocupados que sus pares independientes, el 30% de la Generación Z que todavía vive con padres o tutores (incluido el 25% de los niños de 12 a 14 años) dicen que se preocupan por el dinero, lo que sugiere que muchos de los miembros más jóvenes de esta generación son muy conscientes de la situación de su familia en cuanto a las finanzas desde que son muy jóvenes.

Los años de desarrollo

La CNN recoge también esta información de la doctora Chloe Carmichael, psicóloga clínica en Nueva York y autora de "Nervous Energy: Harness the Power of Your Anxiety" que recuerda que la felicidad no consiste en perseguir tantas emociones positivas como sea posible, sino que se trata de tener un propósito y entender que habrá altibajos mientras lo persigues, agregó.

Es importante para una empresa tener esto en cuenta pero también que el propósito no tiene que centrarse en un trabajo, ya que también puede tratarse de causas que apoyas o las relaciones que formas.

Además, la presencia de emociones negativas, como la ansiedad y la depresión obstaculizan la capacidad de la Generación Z para lograr la felicidad en sus vidas. Muchas personas jóvenes encuestadas por Gallup afirman que a menudo se sienten deprimidos. Aproximadamente uno de cada tres (37%) miembros de la Generación Z que sí se consideran felices se sienten, a menudo, ansiosos. Estos desafíos de salud mental son especialmente pronunciado entre los adultos de esta generación joven.

Imagen | Foto de Mimi Thian en Unsplash