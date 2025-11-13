España no es capaz de subir los sueldos al ritmo de la UE y ya cobramos 6.100 euros menos que la media europea

El salario medio anual ha llegado a 33.700 euros brutos en 2024 en España, una cifra que está por encima de los 32.216 euros registrados en el 2023 como muestran las nuevas cifras de Eurostat.

Aun así y a pesar de las constantes alabanzas al crecimiento económico de España por parte de expertos y organismos internacionales frente a otros mercados grandes de Europa, el sueldo medio de aquí es 100 euros menor a la media de la Unión Europea.

En todo el territorio de la UE la subida ha sido mayor porcentualmente que la registrada en España. Cuando hablamos de la UE hay que tener en cuenta que hay lugares donde los salarios son mucho más bajos que los de España, como Bulgaria, Rumanía, Hungría o Letonia por mencionar algunos.

Qué pasa con el salario mínimo

A todo esto, el salario mínimo tiene algo que decir que resulta relevante. En pocos años, el salario mínimo en España ha subido de manera considerable gracias a las iniciativas del Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz pero lo que no ha subido son los ingresos de muchísimas personas que tenían un salario por encima del mínimo.

En la realidad esto se traduce a que el sueldo más habitual en España es ya apenas un 3% más alto que el salario mínimo, como publicaban diversos medios de comunicación hace tan solo unos días. Por tanto, es lógico que el salario medio en España haya aumentado gracias a los aumentos impuestos por ley, pero eso no se traduce a una mejora colectiva de los ingresos mensuales ya que muchas personas se mantienen cerca de este mínimo.

Como recogía Europa Press, la brecha entre el salario mínimo interprofesional (SMI) y el sueldo más habitual en España (conocido como salario modal) se ha reducido "drásticamente" entre 2018 y 2023, pasando del 40% al 3% por la pérdida de poder adquisitivo de la clase media y la trabajadora, tal y como se desprende del informe 'Igualitarismo salarial y empobrecimiento económico' del Instituto Juan de Mariana (IJM).

Países donde más altos son los salarios

Los salarios anuales promedio más altos se registraron en Luxemburgo, con 82.969 euros, seguido de Dinamarca con 71.565 euros e Irlanda con 61.051 euros. En la parte baja de la clasificación se encuentran Bulgaria, con 15.387 euros anuales, Grecia con 17.954 euros y Hungría con 18.461 euros.

Alemania y Francia se sitúan por encima de la media europea, con ingresos anuales de 53.791 y 43.790 euros, respectivamente. España e Italia ocupan los puestos 12 y 13, con salarios anuales promedio prácticamente idénticos de 33.700 y 33.523.

Como recuerda Euronews, el índice anual de salarios ajustados a tiempo completo se elabora mediante una combinación de datos de cuentas nacionales y de la Encuesta de Población Activa (EPA). Las cifras se ajustan para reflejar los ingresos a tiempo parcial en términos de equivalente a tiempo completo. Cada país publica los datos del salario medio anual en el marco del Programa de Transmisión del Sistema Europeo de Cuentas 2010 (SEC 2010 TP).