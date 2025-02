Hacienda obligará a pagar IRPF a los trabajadores que cobran el SMI tras su aumento. Nunca antes había pasado esto

Este martes el Consejo de Ministros aprueba la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1184 euros al mes. Solo quedaba una duda por despejar: si iba a tributar por el IRPF o si se iba a aumentar el límite exento, como ha ocurrido en las anteriores ocasiones. Finalmente, se ha sabido que el criterio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha impuesto sobre el de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Tal y como ha recogido El Mundo, a través de fuentes de Hacienda, no van a aumentar el límite exento para tributar por IRPF pese al aumento en el SMI. Estas fuentes se justifican con esta decisión en que a lo largo de las legislaturas donde ha gobernado el PSOE se ha hecho la "mayor rebaja para rentas bajas y medianas" y que la mayoría de los trabajadores que cobren el SMI no tributarán por IRPF.

Una subida del SMI 'envenenada' con el pago de IRPF

Y es que se escudan en que ahora los contribuyentes que tengan una menor renta llevan muchos años beneficiándose de estas rebajas fiscales. Además, creen que esta retención que se comenzará a aplicar ahora va a afectar a una pequeña parte de los trabajadores.

Concretamente, la retención se aplicará sobre todo a aquellos solteros que no tengan hijos, ya que no van a poder aplicar deducciones a su Renta para ver esta exención en el pago del IRPF por cobrar el SMI. En cifras, afectaría a un 20% de las personas que perciben el SMI en nuestro país, es decir, medio millón de personas.

De manera tradicional, Hacienda siempre ha ajustado los mínimos exentos de IRPF para alinearse con los incrementos que se iban a aprobar. Todo para que esta parte de la sociedad más vulnerable tributara y no sintiera la subida en su salario. Y es que ahora que se tendrá que tributar esta subida salarial no va a sentirse igual al final de mes para estos medio millón de trabajadores.

Otra de las razones que se ha dado para eliminar esta exención es que en estos últimos años se ha aumentado el SMI un 61% desde 2018. Para los expertos del ministerio creen que ya es hora de que comiencen a tributar para evitar un agujero en las cuentas anuales del Estado.

Esto ha causado un gran malestar en el seno del Gobierno, ya que desde el ministerio de Trabajo querían aumentar este límite exento para todas las rentas por debajo del SMI. Pero no ha sido así. Ahora todos aquellos que no se puedan aplicar deducciones por tener hijos menores o estar casados van a ver como su porcentaje de IRPF aumenta en la nómina o verán como su Renta 2025 sale a pagar una cifra superior. Y esto se traduce en que cada mes no van a ganar este extra que se anuncia a bombo y platillo, sino que será un poco menos de manera neta.

Si bien, todo puede cambiar en las negociaciones que se tienen que hacer en el Congreso de los Diputados para poder convalidar esta norma que se va a aprobar por Real Decreto. Es por ello, que todavía hay esperanza para que la presión del Parlamento provoque que se aumente este límite exento de IRPF.

