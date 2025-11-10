España no crece solo gracias a la inmigración y el turismo. El banco de inversión Goldman Sachs valora la adopción de la IA

La economía española es un ejemplos de las economías de mayor crecimiento a nivel global. Buscando información en grandes medios internacionales en el último año y también muy recientemente, es fácil encontrar análisis respecto a este tema, viendo a fondo cómo España ha conseguido despuntar en términos económicos, además en estos tiempos convulsos en los que la incertidumbre por la geopolítica global lleva a grandes economías a sufrir estragos. En Genbeta también hemos visto que este gran crecimiento no siempre lo sentimos en el día a día los españoles y eso también tiene una explicación que hemos analizado a fondo.

Hay varios informes del banco de inversión Goldman Sachs hablando de este asunto. Por un lado valora que la inmigración ha traído a España una mano de obra que ayuda a cubrir la necesidad de más empleados en una Europa en la que la natalidad ha caído mientras la esperanza de vida ha aumentado considerablemente.

También Goldman Sachs habla de cómo el atractivo turístico de España influye en aspectos positivos de la economía. Pero más allá de todo esto, también su último informe, que recoge El Diario, pone el acento en la apuesta por la IA de las empresas, y cómo esta se va notando en la productividad.

Qué está haciendo bien España, según los expertos

Un informe previo de Goldman Sachs ya explicaba que los países del sur de Europa han superado al resto de la zona euro desde el fin de la pandemia de la COVID-19, en parte gracias a la fortaleza de sus sectores de servicios.

España ha destacado por su sector de servicios de alto valor añadido y por un impulso de crecimiento que se prevé que se mantenga durante varios años, según Goldman Sachs Research. "Nuestros economistas han revisado al alza sus previsiones para España y ahora esperan que la economía crezca un 1,9 % en 2026 y un 1,7 % en 2027".

Por un lado,el repunte del turismo fue sin duda crucial al principio, pero al mismo tiempo algo ha cambiado en la estructura económica de España. Ya hemos visto cómo muchos expertos advierten de que los españoles necesitamos ser más productivos pero esto no se refiere a que debamos trabajar más duro, sino a fortalecer sectores realmente productivos, más allá de los servicios y el turismo y esto parece que se ha ido haciendo según el mencionado informe de hace unas semanas.

"La composición del sector servicios en Europa se ha desplazado hacia subsectores con mayor valor añadido por empleado, como las finanzas, el sector inmobiliario, las tecnologías de la información y la comunicación y los servicios profesionales". Filippo Taddei, economista sénior especializado en el sur de Europa y política europea del equipo de Economía Europea, explican que la proporción de servicios de alto valor añadido en el PIB de España es ahora 3 puntos porcentuales superior a la de antes de la pandemia y ha aumentado 1 punto porcentual más que en el resto de la zona euro.

Menos expuesta a las tasas arancelarias

Otro tema relevante es que, según el banco de inversión, "España está menos expuesta al posible impacto negativo de los aranceles estadounidenses" ya que nuestra cuota de exportaciones a Estados Unidos es notablemente inferior a la media europea. Los productos españoles también están menos expuestos a la competencia industrial de China.

En el último informe que recoge El Diario hay otro aspecto que destaca la misma empresa de la realidad en España: no sólo es el turismo o los inmigrantes los que están fomentando la economía, sino que registran una apuesta correcta de la integración de la inteligencia artificial.

Concretamente: "aunque la economía española presenta un gasto relativamente bajo en I+D, su sector empresarial muestra indicios tempranos de adopción de inteligencia artificial, superando a Italia, Francia e Irlanda". La baja inversión en investigación y desarrollo en nuestro país es un problema histórico y también otros informes muestran que hemos quedado rezagados en adopción de IA, aunque esta nueva investigación se muestra más positiva.

El impulso económico de la inmigración

Al mismo tiempo, como ya han mostrado otros estudios, por ejemplo desde el Banco Central Europeo, la inmigración está ayudando al crecimiento económico de España.

Aunque muchas personas en nuestro país encuentran muchos problemas para regularizar su situación como bien documentan los colectivos que trabajan en el sector, sí hay personas de ciertas nacionalidades con más facilidades y esto ha llevado a poder contar con más talento y mano de obra en varios sectores.

Nivel educativo de la población migrante en España y otros países de Europa. Ha mejorado desde 2008 hasta la actualidad

Según Goldman Sachs, "la economía española se está beneficiando de la inmigración. El país está acogiendo a más personas en relación con el tamaño de su población que Alemania, Francia o Italia, y la última oleada migratoria se caracteriza por inmigrantes con mayores niveles de educación y cualificaciones laborales" y explica el experto que esta tendencia demográfica "podría situar a España en una posición más ventajosa". Hace unos días ya veíamos cómo en sectores como la construcción, el problema de falta de mano de obra se va paliando gracias a personas extranjeras.

