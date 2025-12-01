Inditex repartía un bonus antes de la pandemia, pero dejó de hacerlo. Así que sus trabajadores se movilizaron en pleno Black Friday, y prometen ir a más

Coincidiendo con día grande del Black Friday (aclaración necesaria, porque ahora el Black Friday dura semanas), los trabajadores del grupo Inditex han llevado sus demandas a la calle en una jornada de movilizaciones coordinadas en varios países europeos.

El objetivo de estas concentraciones, convocadas por el Comité de Empresa Europeo en ciudades como Madrid, Barcelona, París, Milán o Berlín, era aprovechar la visibilidad de este día de alto consumo para reclamar a la multinacional española que recupere el bonus de participación en los beneficios, una medida que existía antes de la pandemia y cuya vuelta exigen tras los recientes resultados récord del grupo.

Rosa María Galán Ramírez, responsable Inditex en CCOO Servicios, explicaba que "creemos que el esfuerzo que hacemos tiene que verse en el reparto de beneficios, en todas las plantillas por igual, independientemente del país o de si es una plataforma logística", y afirmaba asimismo que "siempre hemos recibido un no por respuesta", o directamente no ha habido respuesta, como manifestaba tras una carta enviada a Marta Ortega, presidenta del grupo.

Pasillos de protesta. La jornada dejó imágenes llamativas, especialmente en puntos neurálgicos como el Paseo de Gràcia de Barcelona. Allí, el habitual trasiego de turistas y compradores se encontró con una concentración frente a la tienda de Zara, en el cruce con la Gran Vía. Muchos trabajadores formaron un estrecho pasillo por el que los clientes accedían al establecimiento entre el ruido de silbatos y las consignas de la plantilla.

Según la crónica de Josep Catà en El País, muchos clientes entraban con asombro en el comercio. Pero no por ello dejaron de comprar. Y en el fondo, encaja en lo que los sindicatos esperaban de la jornada. Gemma Romero, representante de CC OO en Inditex, contaba que "hoy nuestra intención no era cerrar las tiendas, solo hacer ruido". Eso sí, buscaban que la negociación avance a nivel europeo, prometiendo nuevas propuestas si ese asunto no prospera.

Un bonus desaparecido tras 2020. El núcleo de la reclamación es puramente económico. Los sindicatos señalan que, hasta el año 2020, existía un plan de participación en beneficios que vinculaba una parte de las ganancias de la empresa con los pagos de la plantilla.

Las organizaciones sindicales argumentan que este incentivo estaba ligado a campañas de gran volumen de ventas como el propio Black Friday. Rosa Galán, de CCOO, recordaba a Reuters que la petición busca que una empresa con enormes ganancias distribuya parte de ese éxito de manera justa entre quienes lo hacen posible. Aunque la bonificación se eliminó para la base de la plantilla tras la crisis sanitaria, los sindicatos apuntan que sí se han mantenido esquemas de incentivos para la cúpula directiva.

Beneficios históricos. El reclamo sindical se produce en un momento dulce para las finanzas de Inditex. La compañía fundada por Amancio Ortega cerró su ejercicio fiscal de 2024 con un beneficio neto de 5.866 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9% interanual y encadena su tercer año consecutivo de récords. Los datos del primer trimestre de 2025 mantienen esa tendencia alcista.

Imagen | Comisiones Obreras y M. Rennim en Unsplash

