Si te perdiste las ofertas del Black Friday, estos son los mejores chollos en software y cursos online del Cyber Monday

Aunque el Black Friday ha quedado atrás, no todo está perdido si has dejado la oportunidad de aprovechar alguna de las ofertas: muchas plataformas de aprendizaje y software mantienen descuentos durante Cyber Monday (o lanzan ofertas diferentes específicas para este día). Esto significa que todavía es posible aprovechar precios reducidos en cursos, suscripciones y herramientas digitales de gran utilidad.

Si estás pensando en formarte, aprender algo nuevo o renovar tus recursos tecnológicos a un coste más accesible, este es un muy buen momento para hacerlo. Y en el caso de los cursos online, aprovechar estas oportunidades no solo supondrá un ahorro económico, sino también una inversión en tu crecimiento personal y laboral.

Cursos online

Coursera

Este Cyber Monday, Coursera ha lanzado una de las promociones más fuertes del año: 40% de descuento en Coursera Plus, dejando la suscripción anual en solo 203 € frente al precio habitual de 338 €. Para quienes buscan formarse en áreas tecnológicas —como IA, ciencia de datos, programación o cloud—, esta rebaja convierte a Coursera Plus en una de las inversiones más rentables del año, dado que proporciona acceso ilimitado a más de 10.000 cursos

Teniendo en cuenta el precio medio de un solo certificado, por lo que Coursera Plus equivale a menos de 5 meses de una suscripción individual, con la ventaja de ofrecer acceso total durante 12 meses completos.

edX

El CyberMonday de edX constituye una de sus campañas de descuentos más amplias del año. Hasta el próximo miércoles, la plataforma ofrece rebajas significativas en cursos para que estudiantes y profesionales puedan desarrollar habilidades de alta demanda laboral: informática, IA, ciencia de datos, etc.

Así, durante el período promocional, los usuarios pueden obtener un 30% de descuento en programas de edX como cursos verificados, certificados profesionales, microBachelors y microMasters.

Platzi

Platzi es una de las plataformas de educación online hispanohablantes más influyentes, y se especializa en formación tecnológica y profesional orientada al crecimiento laboral y al desarrollo de habilidades digitales.

También ha lanzado una promoción especial por el Cyber Monday, ofreciendo a nuevos estudiantes la posibilidad de adquirir su suscripción anual por 239 euros, lo que representa un ahorro de 60 € frente al precio habitual (de 299 €).

Securízame

La promoción de Securízame, empresa especializada en formación sobre ciberseguridad, ofrece un 25% de descuento en todos sus cursos y packs Online++. Esta promoción representa una excelente oportunidad para profesionales, administradores de sistemas y empresas que buscan fortalecer sus conocimientos en seguridad informática y respuesta ante incidentes.

Securízame se caracteriza por ofrecer formación altamente práctica y actualizada, orientada a roles técnicos de alto nivel. Así, ofrece cursos centrados en hardening de infraestructuras, análisis forense, detección de intrusiones, hacking ético, Linux, Windows, etc.

Herramientas de diseño / IA

Freepik

Freepik es una plataforma líder de recursos creativos (imágenes, vectores, plantillas) que recientemente se ha ampliado su oferta con una suite de IA capaz de generar imágenes, videos y audios, así como mejorar contenidos mediante funciones como Magnific Upscaler y modelos avanzados de generación multimedia.

Durante el Cyber Monday, Freepik lanza descuentos de hasta un 50% sobre sus planes anuales, lo que permite acceder a más créditos de generación, contenido premium y herramientas exclusivas a un precio notablemente reducido. Así, con descuento, el precio de su Plan Essential baja a 5 €/mes en facturación anual.

Creative Cloud Pro

Adobe Creative Cloud Pro es la versión más completa de la suite de aplicaciones de Adobe, diseñada para profesionales y equipos que necesitan herramientas avanzadas para diseño y edición, como Photoshop, Illustrator, Premiere Pro o Acrobat Pro.

Su promoción de Cyber Monday ofrece un 44 % de descuento durante el primer año para nuevas suscripciones. En lugar del precio habitual de 79,30 € al mes, el plan queda temporalmente en 44,39 € al mes. Esta oferta permite a nuevos usuarios acceder a toda la potencia de Creative Cloud Pro a un costo significativamente reducido durante los primeros 12 meses.

Servicios de ofimática

Microsoft 365 Personal

Microsoft también ofrece descuentos en su suite cloud, Microsoft 365. Concretamente, su oferta de suscripción a Microsoft 365 Personal con un 50 % de descuento para estudiantes se posiciona como una de las formas más accesibles de obtener Word, Excel, PowerPoint, OneDrive y el resto de servicios incluidos en la suite.

Herramientas VPN

Si la privacidad y la seguridad online te importan (o si simplemente quieres acceder a contenido restringido o mejorar tu experiencia digital), este puede ser un buen momento para hacerte con un buen servicio VPN de pago al mejor precio, como por ejemplo,

NordVPN

Este año, NordVPN ha lanzado ofertas de Cyber Monday que reducen sus planes a hasta 2,99€/mes (75% de descuento sobre su precio habitual) + 3 meses gratis, aunque el descuento varía según el plan y la duración total. Ofrece una red de servidores extensa, buen rendimiento, bloqueo de anuncios/malware, compatibilidad con streaming, varias conexiones simultáneas…

Surfshark

Surfshark una de las VPN con mejor equilibrio calidad/precio, ofrece, por su parte, descuentos muy agresivos este Cyber Monday: sus planes de 24 meses bajan hasta 1,99€/mes + 3 meses extra gratuitos. Eso representa un descuento de un 87% respecto al precio habitual. La mejor opción si buscas una opción económica sin sacrificar prestaciones.

Proton

Proton, la empresa suiza reconocida por sus servicios centrados en la privacidad (como Proton Mail y Proton VPN), ha lanzado sus ofertas, con descuentos de hasta el 70 % en sus principales planes.

Mail Plus – 2,49 €/mes (-50 %) . Ideal para usuarios que quieren abandonar Gmail/Outlook y pasarse a un correo cifrado.

. Ideal para usuarios que quieren abandonar Gmail/Outlook y pasarse a un correo cifrado. VPN Plus – 2,99 €/mes (-70 %) . Ideal para: usuarios de VPN habituales, viajeros, amantes del streaming o quienes buscan anonimato real.

. Ideal para: usuarios de VPN habituales, viajeros, amantes del streaming o quienes buscan anonimato real. Pass Plus – 1,99 €/mes (-60 %) . Ideal para: quienes desean un gestor de contraseñas seguro que escape del ecosistema Google o Apple.

. Ideal para: quienes desean un gestor de contraseñas seguro que escape del ecosistema Google o Apple. Drive Plus – 2,49 €/mes (-50 %) . Ideal para: todo aquel que quiera reemplazar Google Drive.

. Ideal para: todo aquel que quiera reemplazar Google Drive. Proton Unlimited – 6,49 €/mes (-50 %). Acceso completo a todo lo anterior, para proteger toda tu vida digital.

Norton 360

Aprovecha una de las mejores ofertas de seguridad digital del año: Norton 360 Deluxe, la suite 'todo en uno' que protege hasta 5 dispositivos de tu familia. Incluye tecnología de IA para detectar estafas, controles parentales avanzados, VPN con cifrado bancario, gestor de contraseñas seguro, etc.

Este paquete completo, normalmente valorado en 32 €, se queda ahora en solo 14,50 € por el Cyber Monday.

