Qué debes saber sobre vender ropa de segunda mano online para no recibir una sanción de Hacienda

Vender ropa y objetos usados por Internet se ha convertido en una actividad cotidiana en España: Wallapop, Vinted, eBay y otras plataformas están llenas de usuarios que buscan una segunda vida para su ropa o que simplemente quieren hacer hueco en el armario. Pero desde la entrada en vigor de la Directiva Europea DAC7, la compraventa online ha pasado a estar bajo un control mucho más estricto por parte de la Agencia Tributaria.

Y aquí surge la pregunta que muchos se hacen: ¿puedo recibir una sanción de Hacienda por vender mis cosas usadas? La respuesta corta es sí, pero solo en ciertos casos muy concretos. La buena noticia es que la mayoría de ventas entre particulares no generan impuestos ni sanciones, siempre que se cumplan unas reglas claras.

El gran cambio: la Directiva DAC7

Todos los documentos coinciden en que el elemento que lo ha cambiado todo es la Directiva DAC7 (UE 2021/514), en vigor desde el 1 de enero de 2024. Esta norma no crea nuevos impuestos, sino que obliga a las plataformas digitales a informar a Hacienda acerca de ciertos vendedores. Las plataformas afectadas son todas las que facilitan compraventa entre particulares (como Wallapop, Vinted, eBay, etc.).

Este es el límite tras el que las plataformas informan a Hacienda

Este es el punto más importante para entender si tu actividad entra en el radar de la Agencia Tributaria. Las plataformas deben reportar tus datos si, en un año natural, al menos una de las siguientes condiciones:

Superas los 2.000 € de ingresos por ventas.

Realizas más de 30 operaciones.

Si cumples al menos uno de esos requisitos, la plataforma envía tus datos mediante el Modelo 238. Sin embargo, esto no significa necesariamente que tengas que vayas a tener que pagar impuestos. Solo significa que Hacienda sabe que has tenido actividad relevante y puede revisarla.

Lo que determina si tributas es si obtienes o no ganancia patrimonial. Así, si vendes por menos de lo que te costó, no tributarás aunque superes los 2.000 € o las 30 ventas. En caso contrario, significa que has obtenido un beneficio, y tendrás que declararlo.

¿Y cuándo pueden considerarte "vendedor profesional"?

No importa si no te has dado de alta como autónomo. Si la actividad es habitual, sistemática o lucrativa, Hacienda puede considerar que realizas una actividad económica. En ese caso tendrías obligación de darte de alta como autónomo, empezar a emitir facturas, presentar declaraciones trimestrales de IVA y llevar contabilidad.

Las sanciones: qué multas podrías recibir

Las sanciones pueden ser duras si no declaras una ganancia cuando deberías. Esto significa multas de entre el 50 % y el 150 % del importe no declarado, penalizaciones de hasta 200 € por errores o falta de documentación, y riesgo de inspección si apareces en los listados DAC7 y hay incoherencias.

Cinco consejos esenciales para evitarlas

Guarda todas las pruebas posibles : Sobre todo en forma de tickets de compra

: Sobre todo en forma de tickets de compra Guarda capturas del anuncio de venta y del precio final : Necesario para justificar pérdidas o ganancias.

: Necesario para justificar pérdidas o ganancias. Revisa el borrador de la Renta : Hacienda puede incluir tu actividad DAC7 de forma automática.

: Hacienda puede incluir tu actividad DAC7 de forma automática. Registra tus operaciones si haces muchas ventas : Evita confusiones y facilita justificar precios.

: Evita confusiones y facilita justificar precios. Consulta a un asesor fiscal.

Resumiendo, ¿debo preocuparme si solo vendo mi ropa usada?

En prácticamente todos los casos: no. Y es que el 90% de las transacciones entre particulares no generan ninguna obligación fiscal. Es decir:

Si haces ventas ocasionales.

Si vendes objetos que eran tuyos.

Si los vendes por debajo del precio de compra.

No tienes nada que temer. El problema, sin embargo, aparece cuando:

No puedes demostrar el precio de compra.

Vendes con frecuencia y obtienes beneficios.

No declaras ganancias cuando deberías.

Hacienda interpreta que actúas como vendedor profesional.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Al comprar o vender en Vinted y Wallapop, estas son las estafas más frecuentes en las que puedes caer según la Guardia Civil